Prohens pide "no ser equidistante" ante antisemitismo, en acto por las víctimas del Holocausto y del 7 de octubre

PALMA, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido este viernes, en un acto conmemorativo del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra el 27 de enero, y en el que se ha recordado también a las víctimas del ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre, "no ser equidistante" ante el antisemitismo.

"Siglo a siglo, años tras año, día tras día, el pueblo judío ha sido objeto de toda clase de abusos y estigmas. Primero se hablo de antijudaísmo, después de antisemitismo y hoy en día, lamentablemente, alrededor del mundo, también en Baleares, seguimos escuchando discursos, actitudes, proclamas que demuestran que el odio contra los judíos sigue vivo, como un virus que muta pero que no muere", ha expuesto Prohens, lamentando que "esta maldad que tanto dolor y frustración ha causado no ha desaparecido".

Así, y tras recordar a las víctimas del Holocausto, Prohens ha reivindicado que, en el actual contexto, "no se puede" tampoco "olvidar lo que pasó el pasado 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás asesinó a 1.200 personas en Israel, la mayoría víctimas civiles e inocentes". Unos hechos que la presidenta ha calificado de "infames" y ante los que, ha considerado, "no se puede y este Govern no quiere ser equidistante". Con estas palabras, Prohens ha reiterado su "más absoluta condena" a estos hechos por parte del ejecutivo autonómico.

Por este motivo, ha añadido, actos como el de este viernes "han de trascender el concepto de conmemoración, recuerdo y buenas palabras" para pasar a ser "un acto de compromiso y reafirmación respecto a la dignidad y los derechos más elementales de las personas"; así como de "expresión de rechazo y condena de toda forma de acto de terrorismo, deshumanización y antisemitismo en todas sus formas". En definitiva, un acto de "reconocimiento del sufrimiento del pueblo judío" porque "todo odio y exclusión ha de ser combatido desde las instituciones" pero también "desde la sociedad civil".

En este sentido, la presidenta ha considerado que hacen falta "historiadores, pensadores, filósofos, que difundan la historia y el legado del pueblo judío y que combatan, con valentía, los discursos antisemitas, cada vez más creciente". "Es del todos necesario que niños y jóvenes conozcan el negro capítulo que representa el Holocausto, para entenderlo con sus causas y consecuencias y que nunca más vuelva a pasar", ha manifestado.

Asimismo, ha abogado por llevar a cabo un "ejercicio de reparación". "Una de las primeras iniciativas aprobadas en el Parlament, esta legislatura, de manera unánime, fue el reconocimiento de la marginación y discriminación histórica sufrida por los descendientes de los judíos conversos, los llamados 'xuetes'".

"Que el recuerdo de los seis millones de muertos en el Holocausto sea como un martillo sobre nuestras consciencias, porque puede volver a pasar y solo la voluntad de todos será capaz de evitarlo", ha cerrado su discurso Prohens.

Por su parte, el presidente de la Comunidad Judía de Baleares, Ari Molina, ha recordado a las víctimas del Holocausto, un periodo en el que seis millones de judíos fueron asesinados. Todo apuntando que él pensaba que "para las víctimas no hay nada peor que el silencio" pero, tras el 7 de octubre, ha descubierto que "hay algo peor, el escarnio de acusarlos a ellos y, por extensión, a todos los judíos de ser autores de los brutales crímenes de los que somos víctimas".

"Esta inversión del sujeto pasivo tiene el fin de causar el mayor daño posible y quebrar la moral de todo un pueblo, fundamentándose en una herida nunca cerrada. Se trata de deslegitimar al oponente, al enemigo. Esa es la mayor expresión de antisemitismo que podemos comprobar hoy en nuestra sociedad", ha lamentado Molina, subrayando que "genocidio y apartheid tienen claras y definidas líneas. Son términos que han sido prostituidos por esa especie de internacional totalitaria que está llenando las ciudades de medio mundo".

Con todo, el presidente de la Comunidad Judía de Baleares ha denunciado que tras la llamada 'causa palestina' "está la intención de destruir Israel y eliminar a la población judía en oriente medio". "Cuando en las manifestaciones leemos en pancartas que 'Desde el río hasta el mar, Palestina libertad' estamos viendo una descarada incitación al genocidio", ha advertido y ha concluido con un mensaje de "mínima esperanza", pidiendo "la liberación de los secuestrados el 7 de octubre de 2023" y "con la misma firmeza, que Hamás libere a los palestinos que utiliza como escudos humanos y moneda de cambio".

Tras las palabras de la presidenta del Govern y del presidente de la Comunidad Judía en Baleares, se ha dado paso a un acto simbólico de encendido de seis velas en recuerdo de las víctimas del Holocausto --una por cada millón de muertos--, y una séptima vela por las víctimas del 7 de octubre y por el regreso de los rehenes.

Acto seguido, se ha llevado a cabo un minuto de silencio y, después, el presidente de la Comunidad Judía ha leído una oración en hebreo, que el vicepresidente, Miquel Segura, ha traducido al catalán.