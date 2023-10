Prohens (PP) reprocha a Sánchez su falta de límites ante una amnistía y le pide que vaya a elecciones

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha afeado al líder del PSOE y actual candidato a la investidura, Pedro Sánchez, que "no tenga límites" y que "no se esconda" para aceptar una hipotética amnistía para los condenados por el 'procés', pidiéndole a su vez que someta a unas elecciones el cambio de postura de su partido.

"No se esconda para aceptar una amnistía, una amnistía con la que no se presentó a la elecciones", ha afeado durante el Desayuno Informativo organizado por Europa Press, en el que además ha criticado que sea un presidente que "no tiene límites" para mantenerse en el Gobierno.

Prohens considera que en la negociación de la investidura de Sánchez "prima el interés particular" y, por tanto, cree que llegar a un pacto con alguien que no defiende los límites que presentó en su programa electoral debe ser "fácil". Por ello, le ha pedido al líder socialista que si "piensa que los españoles están de acuerdo" con una hipotética amnistía que "vaya a elecciones".

Al ser preguntada por un hipotético referéndum en Cataluña como defienden desde las formaciones independentistas, Prohens se ha mostrado convencida de que si Sánchez lo "necesita", lo hará. "Aunque la lógica de los españoles nos dice que no, Sánchez nos acaba demostrando que sí", ha reprochado.

COMISIÓN DE LAS CC.AA EN EL SENADO

En lo que respecta a la comisión de las CC.AA que tendrá lugar este jueves en el Senado y en la que los presidentes autonómicos se pronunciarán sobre la amnistía --y a la que los barones socialistas ya han rechazado acudir por incompatibilidades de agenda--, Prohens ha confirmado su asistencia para "defender la igualdad de los españoles ante la ley".

"Las comunidades autónomas tenemos la responsabilidad de ejercer nuestros derechos cuando esto --la amnistía-- pasé", ha dicho, unos derechos que a su juicio incluyen defender al Estado, a los ciudadanos y a la Democracia.

En este sentido, ha anunciado que nos descartan la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional "si cabe la posibilidad" y después de que los equipos jurídicos de las comunidades estudien los textos.

Prohens también ha querido defender al actual líder de su formación, Alberto Núñez Feijóo, ensalzando su "moderación y sentido común" frente al "ruido". Líder que "sí es de palabra y que sí que cumplirá lo que dijo que haría".