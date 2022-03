El Proyecto Edufinet de Unicaja participa en la Global Money Week con diversas actividades

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Unicaja Banco ha señalado este viernes que Edufinet, el proyecto de educación financiera promovido por la entidad y la Fundación Unicaja, "está reforzando" durante esta semana su labor con motivo de la Global Money Week, para la que ha organizado diversas actividades, como una jornada sobre criptomonedas en un instituto de Sanlúcar La Mayor (Sevilla), un seminario web por el Día Mundial del Agua, la publicación de un EdufiTalks sobre inversión en bolsa y la proyección de una película de contenido financiero.

La Global Monkey Week es una iniciativa impulsada anualmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a nivel mundial, con el objetivo de concienciar acerca de la importancia de la formación básica en finanzas y garantizar que los jóvenes obtengan los conocimientos necesarios para que a lo largo de su vida puedan tomar decisiones financieras sólidas, según ha señalado Unicaja en un comunicado.

Así, la entidad ha explicado que miembros del equipo del Proyecto Edufinet han impartido una jornada sobre criptomonedas en un instituto de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y por otro lado, se ha llevado a cabo un seminario web conmemorativo del Día Mundial del Agua en el canal de Edufinet en YouTube. También en el canal de YouTube, se ha emitido una nueva entrevista de EdufiTalks sobre inversión en bolsa.

Las actividades se han completado con una nueva sesión del 'Ciclo de cine financiero y económico' con la proyección de la película 'La Odisea de los Giles' en el Centro Unicaja de Educación Financiera con asistencia de alumnos del IES Mayorazgo de Málaga.

Unicaja ha mencionado que Edufinet participa un año más en la Global Money Week, que se celebra del 21 al 27 de marzo, bajo el lema 'Build your future, be smart about money' --'Construye tu futuro, sé inteligente sobre el dinero'--.

Respecto al Proyecto Edufinet, tiene una trayectoria de más de 16 años, según la entidad. En la actualidad, cuenta con el apoyo de 16 universidades y más de una decena de entidades y organizaciones empresariales. Desde su puesta en marcha, cerca de 200.000 personas han participado en las distintas jornadas, talleres, cursos y conferencias llevados a cabo. Asimismo, su página web ha registrado hasta el momento más de diez millones de visitas acumuladas, con accesos de casi 180 países.

Asimismo, Unicaja ha subrayado que en la web de Edufinet pueden encontrarse otros apartados como Edufiblog, EdufiAcademics, EdufiTech y un videojuego financiero. También dispone de un canal en YouTube, así como de cuentas en Facebook, Twitter y LinkedIn.

Por último, Unicaja ha puntualizado que "todo ello" ha hecho sea "uno de los agentes más activos" en los ámbitos de la educación y la inclusión financieras, en ejercicio de su Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y de su compromiso con la sociedad.