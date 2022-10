El proyecto vial Rumichaca-Pasto de Sacyr en Colombia gana el premio LatinFinance de financiación social

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La concesionaria vial Unión del Sur, liderada por Sacyr Concesiones y Sudinco, ha ganado el premio LatinFinance en la categoría de financiación de infraestructuras del año para los Andes (Infrastructure Financing of the Year for the Andes) del proyecto 4G Rumichaca-Pasto en Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador, por importe de 800 millones de dólares (814 millones de euros).

La financiación involucró un crédito bancario multitramo de 278 millones de dólares (283 millones de euros), un crédito en pesos equivalente a otros 260 millones de dólares (264,5 millones de euros) y un bono social por 262 millones de dólares (266 millones de euros), según ha informado la compañía en un comunicado.

Para la entrega de los premios, la publicación LatinFinance tuvo en cuenta factores como la innovación que se hizo en el mismo, el momento, la previsión, la calidad de la ejecución, el impacto socioambiental, la estructuración y la importancia que tuvo esta operación en el mercado.

Goldman Sachs y JP Morgan actuaron como coordinadores globales y 'bookrunners' de la colocación y Banco Santander como 'joint book runner'. IDB Invest fue el 'anchor investor' de la emisión y acompañó a los coordinadores globales en el diseño del marco metodológico para la obtención de la categoría de bono social para la emisión.

Sacyr ha explicado que el proyecto Rumichaca-Pasto, en el Departamento de Nariño, con 83 kilómetros de longitud, mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Ecuador, impulsando con ello el desarrollo socioeconómico del suroccidente colombiano.

También disminuirá los tiempos de desplazamiento y costes de transporte, impactando de manera directa a más de 550.000 habitantes de los siete municipios que conforman el corredor vial: Ipiales, Contadero, Iles, Imués, Tangua, Yacuanquer y Pasto.

Durante la etapa de construcción del proyecto se han generado alrededor de 12.946 empleos directos, de los cuales el 80% pertenecen a las áreas de influencia.