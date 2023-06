Proyectos para digitalizar negocios agrícolas y proteger datos en apps, premiados en el South Summit

Entre las startups premiadas hay siete compañías españolas y tres alemanas

Diez startups, entre las que se encuentran siete españolas y tres alemanas, han resultado galardonadas en el South Summit 2023 por sus innovadores proyectos centrados en temas como la digitalización de pequeños comercios agrícolas, la protección de datos en aplicaciones móviles o la creación de prensas que no se manchan ni arrugan.

En la segunda jornada del South Summit, co-organizado por IE University, se ha premiado a startups en diez categorías diferentes. En el ámbito de 'Plant on Demand' se ha premiado a BizDev Tech, empresa que ha puesto en marcha una acción que busca ayudar a digitalizar los pequeños negocios agrícolas y fomentar las agrupaciones de estos productores en forma de cooperativas o hubs para que puedan vender sus productos a los grandes clientes.

El reconocimiento en 'Connectivity & Data' ha recaído en Build38 (Múnich/Alemania), un proyecto que ofrece refuerzo y protección para cualquier tipo de aplicación móvil y para los datos personales de sus usuarios frente a las posibles amenazas de ciberseguridad; mientras que en 'Consumer Trends' se ha premiado a Sepiia, startup madrileña se caracteriza por prendas que no se manchan, arrugan ni huelen.

En el ámbito de 'Education' el galardón ha sido para Bcas, una startup de origen madrileño que ha desarrollado una herramienta integral para estudiantes con el objetivo de ayudarles a financiar sus matrículas académicas fomentando la educación inclusiva y de calidad, y en 'Health' se ha reconocido a Legit.Health, startup vasca que ha desarrollado una herramienta de inteligencia clínica y comunicación para dermas de última generación que triplica el empoderamiento de los pacientes.

En 'Enterprise' ha sido reconocido el proyecto de Colonia (Alemania) Sastrify, que permite a las empresas ahorrar tiempo y dinero en suscripciones SaaS, ya que descubren, negocian, agrupan y gestionan los contratos en un solo lugar.

En el ámbito 'Industry 5.0' se ha premiado a Oscillum, compañía con sede en Elche (Alicante) dedicada a desarrollar y fabricar sondas fluorescentes, asequibles y de alta calidad para su uso en investigaciones académicas y comerciales, lo que ayuda a promover el descubrimiento científico y la innovación.

El premio en 'Sustainability & ESG' ha sido para la startup madrileña Lumio, que contribuye al desarrollo de comunidades 100% sostenibles dando la oportunidad de instalar, compartir o consumir energía sostenible, y en 'Mobility & Smart Cities' el galardón ha recaído en Vialytics', empresa de Stuttgart (Alemania) que utiliza Inteligencia Artificial (IA) y aprendizaje automático para ayudar a las ciudades a gestionar la infraestructura vial.

Por último, en el vertical de 'Fintech & Insurtech' se ha premiado a la startup valenciana Uelz, que ayuda a ahorrar costes técnicos de implementación y mantenimiento de las plataformas de pago automatizando en segundos todas las suscripciones y pagos únicos de los clientes.

GESTIÓN DE EQUIPOS

Durante el transcurso de la tarde de la segunda jornada de #SouthSummit23 han intervenido ponentes internacionales como la directora global de Comunicación de Toptal, Margaux Miller, y la partner de Wisdom Ventures, Ruchika Sikri, que han debatido acerca de las mejores formas de gestión de equipos humanos.

Sikri ha destacado que los seres humanos son "multidimensionales", por lo que "una situación puede ser muy diferente para cada persona"; mientras que Miller ha abordado el trabajo en remoto y ha asegurado que "los principios que ayudan a cimentar el verdadero teletrabajo son tener una identidad clara, generar confianza, invitar a participar y recompensar la participación".

Por su parte, la managing partner de Everywhere Ventures, Jenny Fielding, y el cofundador de Earlybird Venture Capital, Christian Nagel, han participado en la mesa redonda 'Unicorn breathing: Investing in the best'.

Fielding ha asegurado que "lo imprescindible para crear una empresa unicornio es tener unos fundadores visionarios y un buen equipo", mientras que Christian Nagel ha recalcado que el futuro de la inversión está "en las economías circulares, los materiales reciclables y los negocios sostenibles".

SCALE THE IMPACT

La startup navarra Nucaps, dedicada a investigar, desarrollar y producir una nueva categoría de ingredientes con funcionalidades mejoradas en términos de nutrición y costes para un impacto real en la nutrición y la salud humana, ha sido elegida como la ganadora de la primera edición de Scale The Impact.

Se trata de un programa desarrollado por Danone y Social Nest Foundation, la plataforma global para personas emprendedoras e inversoras de impacto.