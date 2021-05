El PSC avisa de que ERC será la "responsable" si se repiten elecciones

Defiende que "para evitar las elecciones hay una solución, que es hacer presidente a Illa"

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha advertido este lunes de que ERC sería la responsable si se repiten las elecciones catalanas: "Quien ha dicho que no quiere hablar con el PSC es ERC. Y antes de hablar con el PSC y pedir nada, se van a elecciones. Queda claro quien es el responsable de ir a elecciones".

"Para evitar las elecciones hay una solución, que es hacer presidente a Salvador Illa. Todo lo demás, será responsabilidad de aquellos que no quieran trabajar en esta alternativa", ha dicho Romero en rueda de prensa en referencia al líder del PSC en el Parlament, que ha recordado que ganó las elecciones.

Romero ha defendido que un escenario de repetición electoral no gusta a nadie y que ponen esta alternativa sobre la mesa: "Cataluña no se merece ir a elecciones. Deberíamos ser todos suficientemente responsables para que esto no pase".

Lo ha dicho después de desacuerdos entre ERC y Junts para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, y después de que ERC haya planteado buscar apoyo en los comuns, con quienes no se ha reunido el PSC para formar Govern, ha dicho Romero preguntada por los medios.

ILLA, LA "SOLUCIÓN"

La socialista ha advertido de que el candidato de ERC "no puede ser la solución de los problemas cuando preside un Govern dividido, débil, agotado y caducado", sino que la solución a la desesperanza y a la resignación pasa por el candidato del PSC, según ella.

"El cambio de etapa no lo puede liderar quien nos ha llevado a esta situación", ha sostenido, y ha remarcado que hay dos mayorías parlamentarias: la independentista, que por ahora no ha podido cerrar un acuerdo pese a estar gobernando juntos, y la de izquierdas, que quiere liderar Illa.

Preguntada por si apoyaría a Aragonès en algún caso para no ir a elecciones, ha remarcado que la única opción que ven es un Govern de izquierdas presidido por Illa y que garantizaron en campaña que no apoyaría a un ejecutivo que persiguiera la independencia: "Si hay otra cosa, ya hablaremos".

Romero ha celebrado que la Junta de Portavoces --que impulsó el PSC-Units-- haya acordado que Aragonès comparezca este jueves en el pleno del Parlament para abordar la gestión del Govern en funciones de la crisis sanitaria, económica y social.