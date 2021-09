El PSC cree que Aragonès busca excusas para no coincidir con el Rey en el Salón del Automóvil por "postureo"

Romero defiende que Puigdemont responda ante la Justicia española y que después actúe la política

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Alicia Romero, ha acusado este martes al presidente del Govern, Pere Aragonès, de buscar excusas para no coincidir con el rey Felipe VI este jueves en el Automobile Barcelona, el Salón Internacional del Automóvil, por "postureo", y ha recordado que se vieron y cenaron en la misma mesa en el Mobile World Congress (MWC) en junio.

En una entrevista de La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha dicho que Aragonès siempre encuentra "excusas para no ir a los sitios donde debería estar", después de que el presidente asegurara este lunes que no acudirá a la inauguración del salón porque estará en el Debate de Política General en el Parlament, aunque sí habrá una representación del Govern.

De cara a este debate, que empieza la tarde de este martes en el Parlament con la intervención de Aragonès, Romero ha sostenido que su Govern no está fuerte ni cohesionado, y que su plan de gobierno incluye objetivos de anteriores que no se han cumplido: "A veces parece más una lista de la compra de lo que te has olvidado de comprar que una hoja de ruta".

Ha negado que el PSC-Units esté a la expectativa de si el Govern de ERC y Junts se fractura: "No estamos esperando a ver si cae alguien para correr y ocupar su lugar. Lo que queremos es que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat, esperamos que más pronto que tarde, pero no estamos esperando a que caiga, en todo caso a que se nos llame" para colaborar en determinadas áreas.

Romero, que ha desvinculado la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de las cuentas catalanas, ha explicado que el Consejo de Ministros aborda este martes el Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) en el que se preveía la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, y ha recordado que el PSC defiende traspasar las competencias de la infraestructura a Cataluña.

Sobre el hecho de que Aragonès defendiera este lunes que la mesa de diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat representa una negociación entre dos países, Romero ha sostenido: "Cataluña es una nación, en eso estamos de acuerdo, pero no somos un Estado", pero ha señalado que lo relevante no es este debate, sino que la Generalitat se siente en esta mesa.

DETENCIÓN DE PUIGDEMONT

Preguntada por la detención y puesta en libertad del expresidente del Govern Carles Puigdemont este fin de semana en Cerdeña (Italia), Romero ha defendido que el líder de Junts debe responder ante la Justicia española, aunque defiende la desjudicialización de la política, ha dicho: "Primero, la Justicia, y a partir de aquí ya veremos la política cómo actúa".

Sobre los botellones en Barcelona durante el fin de semana de fiestas de La Mercè, ha insistido en que la Generalitat tiene responsabilidad en el asunto y no sólo el Ayuntamiento, en el que gobierna la BComú de Ada Colau con el PSC con un pacto que Romero cree que es "sólido" y se mantendrá todo el mandato pese a que pueda haber algunas discrepancias.