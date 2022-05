El PSC cree que el decreto del Govern del catalán "generará problemas" en centros educativos

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC-Units en el Parlament, Alicia Romero, ha sostenido este martes que el decreto del Govern sobre el catalán en la escuela no cumple con la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano, lo que "generará problemas en los centros educativos".

Este decreto "no acabará resolviendo el problema, que viene de lejos por el fracaso de la política y por no haber resuelto un problema que no existe en las aulas pero que se ha puesto sobre la mesa", ha dicho en una entrevista de Cataluña Ràdio recogida por Europa Press.

Romero ha asegurado que "el catalán no es un problema en la escuela ni en la universidad", pero ha remarcado que las sentencias se deben cumplir gusten o no, en referencia a la del 25% del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Ha criticado que el decreto aprobado por el Govern este lunes fije la "inaplicación" de porcentajes cuando el TSJC estableció este 25% y que el texto no incluya el castellano como lengua curricular, como sí figura en la nueva ley pactada entre PSC-Units, ERC, Junts y comuns.

Sobre esta ley, ha lamentado que no se haya aprobado antes de terminar el plazo fijado por el TSJC para aplicar el 25% este mismo martes --está pendiente de un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) solicitado por Vox, Cs y PP--, y ha dicho que no han "llegado a tiempo entre otras cosas porque ha habido discrepancias entre los grupos".

Preguntada por la respuesta del Gobierno central ante la obligación de aplicar la sentencia, Romero ha avisado de que las instituciones no pueden validar que no se cumplan las sentencias, y ha confiado en que la situación se resuelva "sin poner al límite a los centros educativos".