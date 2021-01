PSC critica al Govern por querer posponer las elecciones después de las encuestas desfavorables para el independentismo

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza ha criticado este viernes al Govern de Cataluña por querer posponer las elecciones autonómicas del próximo 14 de febrero hasta el mes de mayo después de que algunas encuestas hayan revelado que el independentismo perdería la Generalitat.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, el socialista catalán ha cargado contra el Ejecutivo catalán por querer mover la celebración de los comicios hasta mayo una semana después de decir que estaba "todo preparado para votar con seguridad" y al tiempo que los ciudadanos pueden "ir a la escuela y viajar en metro".

"Cuando parece que pueden perder los independentistas las elecciones plantean suspenderla. En Portugal se puede votar y en otros muchos países. No entendemos que se pueda ir a la escuela pero no ir a votar", ha insistido Zaragoza, que ha recordado que las elecciones a la presidencia del Fútbol Club Barcelona no se han demorado.

En esta línea, el diputado del PSC ha rechazado la celebración de los comicios en el mes de mayo y, en su lugar, ha explicado que la propuesta de su partido es que sea "antes de semana santa", a finales del mes de marzo. "En mayo no sabremos como estaremos: muchos expertos dicen que en mayo puede venir una cuarta ola", ha justificado.

Así, y tras ser preguntado por el aplazamiento de las elecciones que se celebraron en Galicia y en el País Vasco, Zaragoza ha recordado que esa demora se realizó "por consenso" y cuando todos los ciudadanos estaban "confinados en casa". Precisamente, el dirigente ha recordado que los comicios catalanes podrían haber coincidido con el de las otras comunidades autónomas: "Pero Torra no quiso".

Zaragoza se ha expresado así antes de que el Govern y los partidos catalanes se reúnan este mismo viernes en el Parlament para debatir y decidir si mantener o posponer las elecciones ante la evolución de la pandemia del coronavirus en Cataluña y las perspectivas sanitarias para las próximas semanas.

Tras varias reuniones de la mesa de partidos desde principios de diciembre, este viernes está fijado como la fecha para tomar la decisión definitiva sobre los comicios convocados el 14 de febrero.

El Govern ha expresado desde el primer momento que su voluntad es lograr el máximo consenso entre los grupos para garantizar la legitimidad de las elecciones, pero la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, ya avisó de que la decisión final corresponde al Govern, sobre todo si no hay un acuerdo.