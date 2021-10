El PSC dice que no les "consta que haya grupos o personas" pensando en la situación de Puigdemont, como afirma Zapatero

El portavoz adjunto del PSC pide aclarar si la apuesta de Puigneró sobre El Prat es en firme y de todo el Govern

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSC-Units en el Parlament, Raúl Moreno, ha asegurado hoy que no le consta que haya personas o grupos pensando sobre cómo resolver la situación del expresidente catalán Cales Puigdemont.

Así se ha referido el portavoz del PSC a las declaraciones del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero sobre la existencia de personas pensando en la situación del expresidente del Govern Carles Puigdemont porque es "importante" para el diálogo. Moreno ha asegurado: "No nos consta que haya grupos o personas que estén pensando" sobre este asunto, y ha reafirmado su respeto por las decisiones de los tribunales.

Raúl Moreno también ha pedido al Govern de Pere Aragonès aclarar si el plan alternativo de la Conselleria de Vicepresidencia, liderada por Jordi Puigneró, sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat es una propuesta firme y de todo el Govern.

"Espero que esta propuesta no sea sólo de Puigneró, sino que sea compartida por el conjunto del Govern", ha dicho y ha advertido de que el PSC se pronunciará sobre una propuesta si se concreta, al ser preguntado por la ampliación del aeropuerto en rueda de prensa este lunes.

Lo ha dicho después de que la Conselleria de Vicepresidencia asegurara el sábado que trabaja "en diversos escenarios" para ampliar finalmente el Aeropuerto, después de que 'La Vanguardia' publicara que Puigneró tiene una alternativa de ampliación, extendiendo la tercera pista al este y al oeste.

Moreno considera que Puigneró ve necesario ampliar la infraestructura, algo que celebra y, preguntado por la manifestación en contra y por el rechazo de los ayuntamientos de Barcelona y El Prat de Llobregat (Barcelona), ha asegurado respetar a quien se opone la ampliación, pero "también hay otros representantes municipales" y de la sociedad que la apoyan.

PGE Y RODALIES

Moreno ha defendido que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) promovidos por el Gobierno de Pedro Sánchez son absolutamente necesarios, especialmente para abordar la crisis por la pandemia de Covid-19: "No estamos en un momento en que los Presupuestos tengan que ser una pelota" dentro del juego político.

Preguntado por si los PGE debería incluir el traspaso de Rodalies, ha recordado que el PSC defiende ese traspaso pero lo ha desvinculado de la negociación presupuestaria, ya que son dos asuntos que creen que deben avanzar en paralelo --ha recordado que hay bilaterales entre el Gobierno y la Generalitat para abordar traspasos--.

Ha pedido no optar por rechazar los PGE si no se acuerda antes un traspaso de Rodalies: "Las dos cosas se pueden hacer, se tienen que hacer de forma paralela", y ha remarcado que no se puede jugar con el futuro de la ciudadanía, que cree que queda condicionado por las cuentas.

Ha destacado el "contraste" con la tramitación de los Presupuestos catalanes, que aún no ha pasado por el Parlament cuando deberían hacerlo antes del 10 de octubre, según la Ley de Finanzas Públicas catalana, ha recalcado.

Ha pedido a Aragonès que, "ponga en marcha la máquina para hacer los Presupuestos" y que centre su acción de gobierno en presentarlos, y ha recordado la predisposición del PSC a abordarlos con su Govern para que se aprueben, si no logra reunir los apoyos necesarios --Aragonès prioriza aprobarlos con ERC, Junts y CUP--.

12 DE OCTUBRE

Preguntado por la celebración del 12 de octubre, ha señalado que el PSC da absoluta libertad para participar en manifestaciones si se desea, y ha añadido sobre la actividad del Govern: "Lo que nos gustaría es que se pusieran a trabajar en los Presupuestos", al margen de si conmemora o no el Día de la Fiesta Nacional.

"Ya no han cumplido el plazo, y son tan necesarios que, más allá de si quieren o no hacer fiesta, su prioridad debe pasar por las prioridades de la ciudadanía", y ha pedido menos debate sobre los días de fiesta y más trabajar en los Presupuestos catalanes.