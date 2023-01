El PSC reitera que enmendará a la totalidad los Presupuestos si el Govern los aprueba sin acuerdo

Romero avisa al Govern de que debe aceptar todo su paquete de propuestas para cerrar un acuerdo

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha reiterado este miércoles que si finalmente el Govern aprueba los Presupuestos en el Consell Executiu sin un acuerdo con su grupo, presentarán una enmienda a la totalidad y ha defendido que el PSC "no está dilatando nada".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Parlament tras una nueva reunión con el Govern, después de que la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, avisara de que la Generalitat no esperará al PSC y a Junts para aprobar el proyecto de Presupuestos en Consell Executiu si dilatan el acuerdo sobre las cuentas.

También ha asegurado que el Ejecutivo catalán debe aceptar en su totalidad el paquete de medidas que el PSC propone, y que abarca el macrocomplejo de ocio del Hard Rock en Tarragona, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el Cuarto Cinturón en el Vallès (Barcelona): "No nos vale 2 de 3, tiene que ser 3 de 3", ha zanjado.

Así, ha remarcado que ahora "es responsabilidad del Govern encajarlas porque es quien tiene las herramientas presupuestarias" y ha repetido que si el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, quiere un acuerdo con el PSC, las tiene que aceptar.

PROPUESTAS

Después de que el PSC abogara por la suspensión de la prueba piloto de la renta básica universal, Romero ha considerado que los recursos destinados a ese proyecto podrían dedicarse "a otras cosas más importantes", pero no ha cerrado la puerta a hacer la prueba piloto más adelante.

Del mismo modo, la diputada también ha reafirmado la apuesta del grupo socialista por suspender la ampliación de las delegaciones en el exterior durante el año que viene: "Esos recursos los necesitamos para derechos sociales, educación o salud".

Romero ha vuelto a criticar que la Generalitat anunciara el lunes haber cerrado un primer acuerdo con su partido que cubría el 87% de los puntos de la propuesta de los socialistas y ha afirmado que ese porcentaje no le encaja y que no le parece razonable "que se den cifras que no se han pactado".