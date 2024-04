El PSdeG critica las matrículas gratis de la Xunta y pone el foco en la "infrafinanciación" universitaria

El PPdeG reivindica una medida que el PSdeG tacha de "engaño" y el BNG ve insuficiente frente a otros temas como el precio del alquiler

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

El PSdeG ha tachado de "engaño" la medida anunciada este lunes por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de establecer las primeras matrículas universitarias gratuitas; una medida aplaudida en parte por los grupos parlamentarios, pero que consideran que no soluciona los problemas de las familias y estudiantes para afrontar estudios superiores. Ponen el foco, sin embargo, en la falta de financiación de las universidades y en la fuga de talento.

Este martes se ha votado en el pleno del Parlamento de Galicia una proposición no de ley -- presentada por el portavoz de Universidade del Grupo Socialista, Julio Abalde -- sobre las medidas a adoptar por la Xunta para el acceso a la educación superior con ayudas económicas y la revisión del sistema de tasas académicas, que no ha salido adelante al contar con los votos en contra del grupo popular, mayoritario en la Cámara.

"Lo que el Consello de la Xunta aprobó este lunes no fue la gratuidad de las matrículas, sino una nueva fórmula de beca al estudio para los estudiantes que cumplen los requisitos de las becas del Ministerio", ha defendido.

Asimismo, Abalde le ha pedido a la Xunta "un esfuerzo" de cara a los estudiantes que no sean capaces de superar la materia en la primera convocatoria, "reduciendo el coste de la segunda matrícula de forma excepcional para que los suspensos no reiterados no supongan un impedimento económico".

Por otra parte, ha afirmado que la propuesta "impedirá actualizar los precios públicos, con lo que "continúa en la senda de deteriorar cada día más los ingresos de las universidades públicas gallegas".

A este respecto, los socialistas han reclamado la compensación a las universidaeds que, asegura, están asumiendo la subida de los costes mientras la Xunta "congela e incluso reduce sus ingresos".

En esta misma línea se ha expresado el nacionalista Daniel Castro, que se ha preguntado con qué dinero se va a financiar la gratuidad de la medida cuando, además los planes de financiación de las universidades públicas gallegas están "infradotados".

De seguir así, ha afirmado, "asistirán alumnos con matrícula gratuita, pero no habrá buenos profesores que las impartan". "Lo que va a pasar, y ya pasa, es que vamos a generar maravillosos investigadores que se van a ir a otros países", ha aseverado. Para evitarlo, los nacionalistas apuestan por caminar hacia el 1% del PIB para financiación de universidades públicas. "No podemos seguir perdiendo talento", ha apuntado.

Por otra parte, ha instado a dinamizar la concesión de las becas universitarias ya que, si bien la medida de las primeras matrículas gratis es algo "positivo", "si esto ocurre cuando hay que pagar 300 euros o más de alquiler al mes, el problema sigue ahí".

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, también ha orientado su intervención hacia la pérdida de talento y su financiación. "Lo que no se puede permitir una sociedad es perder ningún talento por falta de recursos propios", ha sostenido.

"El Estado no puede permitirse el lujo de invertir en la formación de personas y que luego esas personas generen retorno en otras ciudades (...). Es importante que las personas reviertan beneficios en paíes donde se les aportó, o que almenos tengan la oportunidad digna de hacerlo", ha afirmado.

Ha subrayado también que, aun apoyando la moción, "la matrícula no es el único gasto y tampoco el más importante en la práctica". Además, ha aprovechado para solicitar la implantación de más grados en Ourense, "que depende del Campus de Vigo".

Por su parte, la popular Mª Sol Díaz ha afeado la "demagogia" de la oposición, "que hace que arranque la legislatura y ustedes sigan sentados en el mismo lado, el de la oposición". "Y al PP le toca una vez más contar cuál es la realidad que ustedes retuercen", ha apuntado.

La diputada del PPdeG ha reivindicado la medida anunciada este lunes por Rueda y ha recordado que puede llegar a beneficiar a unos 50.000 alumnos y suponer un ahorro medio al año para las familias de 3.000 euros.