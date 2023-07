El PSdeG prepara para el próximo jueves un mitin de Pedro Sánchez en Lugo que cerrará la campaña en Getafe

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 17 (EUROPA PRES)

El PSdeG prepara para el próximo jueves, día 20 de julio, un mitin del presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, en la ciudad de Lugo. Al día siguiente, llevará a cabo un acto de cierre de campaña en Getafe, tal como ha anunciado el PSOE de Madrid.

La cita, que tendrá lugar en el penúltimo día de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo domingo, tendrá lugar en el Auditorio Gustavo Freire a las 18,30 horas. Por el momento Ferraz aún no ha confirmado el acto.

Así lo ha destacado el secretario xeral del PSOE coruñés, Bernardo Fernández, quien ha asegurado que para los socialistas gallegos es un acto "importante" que muestra el compromiso del presidente y de su Gobierno con Galicia. "Es el Gobierno más gallego de la historia, el que más inversiones realizó en este territorio en las últimas décadas", ha destacado.

El cierre de campaña finalmente se llevará a cabo en Getafe (Madrid) a las 18:30 horas en el polideportivo de La Alhóndiga, según han indicado fuentes de Ferraz.

Sánchez trata de dar un acelerón al final de la campaña para conseguir atraer un puñado de escaños que están "bailando" y dependen de unos pocos votos, según indicaron fuentes de la dirección del PSOE. Así, este mismo lunes estará en Huesca y mañana en San Sebastián.

Las fuentes consultadas señalan que tienen la intención de mover hacia el bloque progresista entre siete y ocho escaños y de este modo reducir la brecha que les separa de las fuerzas conservadoras. Así, añaden que tienen cifras de tendencia positiva y por tanto van a hacer un esfuerzo en varias provincias en los últimos días de campaña.

En Lugo, provincia que reparte cuatro escaños, en las últimas elecciones el PP obtuvo dos y el PSOE otros dos. El PSOE está intentando mantener este resultado, aunque hay encuestas que indican que el PP podría lograr un tercer diputado. Ese escaño que "baila" es el que quiere retener el PSOE con la visita de Sánchez este jueves.

COMPROMISO DE SÁNCHEZ DE IR A GALICIA

El secretario provincial del PSOE coruñés ha asegurado que sabían que Sánchez tenía "ese compromiso" y "esas ganas de estar en Galicia en esta campaña". "Y se va a ver cumplido lógicamente este jueves con una movilización masiva", ha sostenido.

Fernández ha destacado que el mitin servirá para trasladar a los gallegos los compromisos y las propuestas concretas que tiene este gobierno para mejorar la vida de los ciudadanos "frente a quien está instalado en la mentira y en la demagogia".

"No es verdad que el PP no tenga un proyecto, es que tiene un proyecto oculto que no quiere enseñar a los ciudadanos, por eso no hablan de lo que van a hacer con las pensiones, por eso quien verbaliza aquello que piensa el PP y no se atreve a decir, es Vox", ha afirmado.

Bernardo Fernández se ha pronunciado de este modo durante un acto en Santiago de Compostela para poner en valor las bonificaciones en el transporte público.

El socialista ha recordado que este martes también estará el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en A Coruña en una campaña en la que el PSOE busca "combatir con hechos" las mentiras del Partido Popular.