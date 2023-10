El PSE acusa a PP y extrema derecha de "agitar y echar a la calle a la gente" por su "frustración" en la investidura

Dice que "si la decisión que se adopte contribuye a conseguir acuerdos amplios, se estaría dando un paso en la dirección adecuada y acertada"

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha considerado "absolutamente intolerable" la manifestación de ayer en Barcelona "organizada por PP y la extrema derecha contra Pedro Sánchez" y ha acusado a populares y extrema derecha a "agitar y echar a la calle a la gente" por su "frustración" tras no haber conseguido la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

En su intervención este lunes en el Forum Europa Tribuna Euskadi celebrado en Bilbao, Eneko Andueza se ha referido a la manifestación de este pasado domingo en Barcelona convocada por Sociedad Civil Catalana en contra la amnistía en la que participaron el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del líder de Vox, Santiago Abascal.

La manifestación de ayer en Barcelona, ha afirmado, "no fue un movimiento espontáneo de la ciudadanía que sale en la calle para defender la Constitución", sino que es algo que llevamos "conociendo y sufriendo los socialistas y el conjunto de este país durante décadas".

"Lo de ayer no fue un movimiento ciudadano en defensa de la Constitución que salieron a las calles de Barcelona, lo de ayer fue una manifestación organizada por el PP y la extrema derecha en contra de Pedro Sánchez, y eso es absolutamente absolutamente intolerable".

El dirigente de los socialistas vascos ha dicho que hay "una realidad, a día de hoy, que es incontestable y que es que, a día de hoy, en el Congreso de los Diputados, hay más diputados que no quieren a Feijóo como presidente, luego Feijóo y el PP han fracasado, ya no es su momento, es el momento del PSOE y de Pedro Sánchez".

Según ha afirmado, "esa frustración que tiene la derecha y la extrema derecha de no haber conseguido su objetivo les lleva a lo que siempre le lleva la derecha en este país cuando no lo consigue y cuando ellos no están en el poder, que es a la agitación, a echar a la gente a la calle", lo que es "una absoluta irresponsabilidad" y demuestra "qué nivel de sentido de Estado tienen algunos que apelan constantemente a ese sentido de Estado".

En ese sentido, destacado el "sentido de Estado que tiene el PSOE". "En cualquiera de las circunstancias en las que haya hecho falta aplicar ese sentido de Estado ahí hemos estado siempre, siempre los socialistas, aún estando en la oposición, porque nosotros no estábamos con la calculadora echando cuentas de qué rédito podíamos sacar esa situación, cosa que el PP lo hace constantemente", ha dicho.

Además, ha asegurado que cuando el PP está en la oposición, "no nos dan ni miguitas, echan a la gente a la calle y aplican esa virtud que tienen ellos de echar a la gente a la calle, de aplicar la agitación social para echar a la gente en contra de un gobierno", lo que "contribuye muy poco a la convivencia".

Tras advertir que "si algunos quieren ganar en la calle, lo que no han ganado en las urnas es su problema", ha asegurado que el PSOE "no va a cometer jamás esa irresponsabilidad".

LEY DE AMNISTÍA

Sobre la ley de amnistía que reclama Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez, el líder del PSE-EE ha recordado que lleva muchas semanas a la responsabilidad y ha dicho que no le gusta hablar de cosas sobre las que no tiene "certezas" y, en estos momentos, ha apuntado, "se habla mucho de la ley de amnistía, se habla mucho de esa posibilidad, pero, de momento, nadie conoce ningún detalle sobre en qué términos se está negociando y qué puede estar dentro de esa negociación de una hipotética amnistía". Por ello, ha rehusado pronunciarse sobre algo que desconoce por considerarlo "muy atrevido" y "un ejercicio de imprudencia".

Según ha criticado, "a otros les gusta mucho hablar de estas cuestiones y, al final, lo único que hacen es alimentar el discurso de la derecha que está encantado de hablar de estas cuestiones para tapar su fracaso en la pasada sesión de investidura del Feijóo".

En esta cuestión, ha considerado que conviene "hacer memoria" porque, "si en Cataluña estamos donde estamos es por la irresponsabilidad del Partido Popular". "Todo esto surge de un recurso de inconstitucionalidad que registra el Partido Popular contra un estatut que estaba aprobado mayoritariamente por todo el mundo, y ese ejercicio de irresponsabilidad nos llevó a una situación posterior que derivó en un aislamiento político, en una falta de diálogo entre el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno de la Generalitat de Cataluña", ha recordado.

Asimismo, ha añadido, todo ello "contribuyó a un tensionamiento social y a que se llegaran a traspasar todos los límites constitucionales por parte de algunos, a la declaración unilateral de independencia, a la organización de un referéndum ilegal, a una situación de ruptura provocada por la irresponsabilidad de un gobierno del Partido Popular con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza".

A su entender, todo eso "conviene recordarlo y tenerlo muy presente para saber también lo que puede pasar si algunos vuelven a gobernar este país". "Eso puede pasar en Cataluña y es un riesgo que aquí en Euskadi también lo tenemos", ha advertido, para señalar que "algunos dicen que los que queremos romper España somos los socialistas y resulta que España se rompe cuando gobierna el Partido Popular".

Andueza ha afirmado que "si la decisión que se adopte contribuye a devolver a Cataluña a una situación anterior, al 1 de octubre del 2017, si se abre el camino de conseguir acuerdos amplios, que respeten la pluralidad de este país, que respeten la pluralidad de Cataluña", se estaría "dando un paso en la dirección adecuada y acertada".

REFERÉNDUM

En el caso del referéndum, ha dicho que los socialistas tienen "muy claro que hay determinadas cuestiones sobre las que no vamos a tragar" y ha defendido que "los límites siempre van a estar en el marco de la Constitución y el PSOE no va a traspasar nunca ese límite, no va a estar ahí nunca y, por ende, tampoco el PSE-EE".

"Nosotros vamos a rechazar cualquier intento de dividir a la sociedad, porque está mucho en juego, está demasiado en juego", ha manifestado, para considerar que "todo el mundo tiene que jugar en estos momentos a la responsabilidad y no a echar a la gente a la calle para ir en contra de un gobierno socialista por su mera ambición de llegar al poder, que no al gobierno, que es lo que pretende el Partido Popular".

En esa línea, ha advertido que "algunos tienen que ser conscientes que si estiran mucho la cuerda, la cuerda se puede romper". Andueza ha señalado que está en juego "seguir teniendo un gobierno progresista que dé respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía, que aplique el diálogo para buscar consensos y para respetar la pluralidad" o "dar la oportunidad, si se rompe esa acuerda, a que la derecha y la extrema derecha gobiernen este país con todas las consecuencias tan nefastas que pueden tener para Cataluña, para Euskadi, para Galicia y para el conjunto de esta nación".

Por otra parte, tras considerar "legítimo" que desde algunos partidos se pidan determinadas cosas, ha advertido que "lo que no se puede hacer es ir a una negociación con una actitud de vamos a ver qué nos ofrece Pedro Sánchez".

"Pedro Sánchez nos ofrece un gobierno que da respuestas a las necesidades de la ciudadanía, un gobierno que practica lo mejor de la política para buscar el acuerdo entre diferentes, para respetar la pluralidad y para hacer posible que este país progrese", ha destacado, para preguntarse "qué ofrecen los demás además de seguir incrementando el conflicto y la tensión social en la calle".