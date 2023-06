El PSE avisa de que si el PP gobierna con Vox los independentistas vascos "sacarán del cajón" su proyecto

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido este miércoles de que en las elecciones generales del 23 de julio hay "muchísimas cosas en juego" para los ciudadanos vascos, avisando de que si el PP y Vox acceden a la Presidencia del Gobierno "el proyecto independentista saldrá del cajón de los soberanistas".

En un acto en Bilbao, donde el Partido Socialista ha presentado a sus candidatos al Congreso y Senado para los comicios del 23J, Andueza ha asegurado que "si gana la derecha de la mano de la extrema derecha, Euskadi perderá".

En este sentido, ha apuntado que "los extremos se alimentan y algunos correrán a refugiarse en su proyecto excluyente para confrontar con ese otro proyecto excluyente". En palabras de Andueza, "un nacionalismo contra otro, un extremo contra otro".

Así ha reivindicado "una Euskadi para todos y para todas, una Euskadi de la gobernanza, que avanza con diálogo, con la mano tendida, que se construye día a día con el trabajo y aportación de todas las personas, una Euskadi que puede involucionar si PP y Vox ganan estas elecciones".

El líder del PSE ha insistido en que, "si el PP y Vox entran por la puerta de la Moncloa, el proyecto independentista saldrá del cajón de los soberanistas" y ha remarcado que el 23 de julio "solo hay dos opciones, o un gobierno del PSOE o un gobierno del PP y Vox" y, por tanto, "no caben más caminos, no hay atajos ni más papeletas y mucho menos en el Euskadi".

FEIJÓO CAMINA "HACIA LA EXTREMA DERECHA"

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso y candidato a diputado por Bizkaia, Patxi López, ha denunciado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "está caminando hacia la extrema derecha" de Vox, lo que le "tiene que alejar de La Moncloa".

El exlehendakari ha advertido de que en la cita electoral habrá "muchas papeletas", pero sólo "dos resultados posibles: o un gobierno progresista liderado por el PSOE o un gobierno de ultraderecha con PP y Vox, o un gobierno que profundiza en los avances o un gobierno que deroga, recorta y debilita para hacernos retroceder".

Así ha subrayado que "las alternativas son evolución o involución. No hay nada más". López ha valorado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado "en medio de dos crisis enormes los mejores datos de crecimiento económico de toda la UE", mientras que Alberto Núñez Feijóo "se ha pasado meses y meses anunciando el apocalipsis" y ahora dice que "la economía española está estancada" cuando "lo único que está estancado en este país es él y sus pronósticos", que son "sus deseos de que a España le vaya mal para que le vaya bien".

También ha subrayado que el Ejecutivo ha redistribuido los beneficios del crecimiento para que "no se quedaran como siempre en unas pocas manos y no dejar a nadie abandonado a su suerte", lo que supone "una enmienda a la totalidad a todas las políticas que practicó el PP en la anterior crisis".

Igualmente ha destacado que el Gobierno de Sánchez "ha hecho avanzar en derechos y libertades como hacía tiempo no se veía" y ha apostado "por encima de todo por la convivencia, con medidas arriesgadas y valientes" como evidencia la comparación de "la Cataluña de hoy con la Cataluña de hace cinco años".

Según ha advertido, la "alternativa" del PP es "derogar el Sanchismo", lo que supone "volver al 0,25 de la subida de las pensiones, a un salario mínimo de menos de 800 euros, a abaratar los despidos, a abandonar la atención a la dependencia, a subir las tasas educativas y bajar las becas". "Esto lo hicieron cuando gobernaron y en contra de todo lo que cambiaba esta situación han votado en estos últimos años", ha apuntado.

Para López, "las primeras que pierden cuando gana la derecha y la ultraderecha son las mujeres y especialmente las mujeres víctimas de la violencia machista". Así ha criticado el "espectáculo lamentable" que supone "poner en cuestión la violencia de género y decir que no se regula porque es obvio", lo que constituye "una involución absolutamente inaceptable de los derechos humanos" que está "protagonizando" el PP.

Según ha indicado, "Vox salió del PP y ahora el PP está yendo hacia Vox. El señor Feijóo está haciendo el viaje hacia la ultraderecha, que le aleja de cualquier atisbo de moderación, de cualquier homologación con cualquier partido conservador europeo" y le tiene que "alejar de La Moncloa".

De este modo, ha manifestado que, si bien "gustó" el discurso de la líder del PP en Extremadura, María Guardiola, descartando gobernar con Vox, "no puede esconder de ninguna manera lo que está diciendo el Partido Popular en toda España, que es lo contrario, que es pactar con Vox y asumir todos los postulados de la ultraderecha, especialmente en lo que tiene que ver con las políticas de igualdad y las políticas para combatir la violencia machista y la violencia de género".

"Se las han tragado todas", ha lamentado el exlehendakari, que ha reiterado que "la disculpa no puede ser que no se pone un documento lo obvio porque la violencia machista no es obvio, es algo que hay que erradicar con políticas y recursos públicos". Según ha criticado, el PP "se ha convertido al negacionismo de Vox".

En relación a la situación en Extremadura, el portavoz socialista ha defendido también que Guillermo Fernández Vara tiene "toda la legitimidad" para presentar su candidatura para la presidencia de la Junta porque "ha ganado las elecciones" autonónomicas de pasado 28 de mayo.

Preguntado por la celebración de los debates electorales de cara a las generales de próximo mes, ha precisado que el PSOE "lo que ha hecho ha sido aceptar los debates que proponen las cadenas" y "el que se ha negado" es Núñez Feijóo, que "está negando de esta manera sus propias palabras cuando reclamaba los debates y la esencia de la democracia que es contrastar ideas y programas".

A su entender, su postura se debe a que "no tiene muchas ideas" y, por otro lado, a que "si tiene un programa lo oculta para no asustar". "Cada vez que enseña la patita a ese programa asusta y mucho porque se está caminando hacia la extrema derecha. Y por eso no quiere contrastarlo con Pedro Sánchez, que ha puesto sobre la mes una manera bien distinta de enfrentarse a las crisis, ayudando a todo el mundo, sin abandonar a nadie, y haciendo que este país crezca como nunca", ha señalado.

En este marco, ha insistido en que en las elecciones del 23 de julio "está en juego avanzar o derogar, evolucionar o involucionar, o PSOE o ultraderecha" y, por ello, "esto no va ni de PNV, ni de Bildu, ni de ningún otro partido".

También ha intervenido en el acto de presentación la candidata por Gipuzkoa Rafaela Romero, que ha defendido la política "valiente y transformadora" de pedro Sánchez, que ha "revigorizado" los servicios públicos, que "en manos de la derecha se convierten sólo en servicios mercantiles".

"En el país de las Ayusos, los Abascales, que de vez en cuando visita Feijóo, hoy no sería candidata al Congreso", ha apuntado Romero, para quien los servicios públicos son "los escalones" para que "las oportunidades sean iguales a las de quienes no necesitan escaleras ni escalones porque nacieron con un ascensor en frente de su casa". "Nos toca continuar mejorando los servicios públicos", ha insistido.

Finalmente, el candidato alavés Daniel Senderos ha advertido de que las elecciones de julio también "van seguir avanzando en la lucha contra, en la transición energética, en proteger nuestro planeta y el legado que les queremos dejar a nuestros hijos e hijas".

"El negacionismo y el retardismo del PP y de Vox pueden poner en peligro los avances conseguidos hasta ahora", ha alertado, censurando que el PP "ya puso el patrimonio natural en manos de los especuladores a través de la ley de Costas, la ley del Suelo, la ley de Montes y la ley de Parques Nacionales". "Y lo volverán a hacer, esta vez de la mano de Vox", ha concluido.