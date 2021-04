El PSE cuestiona que el estado de alarma sea la panacea para evitar contagios, pero niega "fricciones" con PNV

VITORIA, 29 (EUROPA PRESS)

La vicelehendakari segunda, Idoia Mendia, ha asegurado que en el seno del Gobierno Vasco no hay "ninguna fricción" entre el PNV y el PSE-EE en torno a la conveniencia o no de mantener el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque ha advertido de que este instrumento jurídico, cuya prórroga reclama el PNV pero que el Ejecutivo central rechaza alargar, "no es la panacea" para evitar los contagios de covid-19.

Mendia, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, se ha referido este jueves al debate abierto en torno a la posibilidad de prorrogar el estado de alarma actual o, en su defecto, de aplicar esta figura jurídica solo en determinadas zonas del Estado.

El vídeo del día Mónica García: “El mejor cordón sanitario son las urnas”

La vicelehendakari segunda y líder del PSE-EE ha recordado, tal y como hizo este pasado miércoles, que la ley orgánica que regula el estado de alarma establece que este instrumento jurídico puede aplicarse no sólo en el conjunto del Estado, sino que también se puede establecer solo para determinados territorios.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado este jueves que es "muy cuestionable" que se pueda decretar un estado de alarma "a la carta" para las comunidades autónomas, dado que la situación actual no es de una "epidemia localizada", sino de una "pandemia global". Además, ha reiterado su petición de mantener el estado de alarma estatal más allá del 9 de mayo, una posibilidad que el Ejecutivo central ya ha rechazado.

Mendia, no obstante, ha asegurado que en el seno del Gobierno Vasco no hay "ninguna fricción" entre el PNV y el PSE-EE en torno a la conveniencia o no de mantener el estado de alarma. Además, ha advertido de que este instrumento jurídico "no es la panacea" para evitar los contagios de covid-19.