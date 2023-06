PSE descarta que PP entre en ejecutivos de PNV-PSE y apuesta por gobernar en minoría donde no sumen

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha descartado que el PP entre a formar parte de ejecutivos que conformen PNV y PSE-EE, en caso de que alcancen un acuerdo para constituir ayuntamientos y Juntas Generales, aunque no que los populares voten a sus candidatos --como en el caso de Vitoria, a la socialista Maider Etxebarria--. Si jeltzales y socialistas no suman para lograr mayoría absoluta en ciertas instituciones, ha apostado por ejecutivos en minoría con apoyos externos puntuales.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha señalado que jeltzales y socialistas siguen negociando con el objetivo de dotar a las instituciones de estabilidad "y de un horizonte que permita seguir avanzando en derechos sociales". "El momento que vivimos requiere de mayorías lo más estables posibles", ha añadido.

En este sentido, ha precisado que "la hoja de ruta se definirá cuando se cierren los acuerdos de gobierno", con el fin de que "no se incorpore ningún elemento que pueda distorsionar la paz social en este país, que es importantísimo".

Los gobiernos de coalición PNV-PSE, a su juicio, permitirían dotar de estabilidad a las instituciones, pero "está por ver". "Nos gustaría fijar al máximo cuáles con el marco y las condiciones del acuerdo", ha subrayado.

En todo caso, Eneko Andueza ha sido tajante al asegurar que la próxima alcaldesa de Vitoria será la candidata socialista Maider Etxebarria, "sin ninguna duda". Preguntado por si Beatriz Artolazabal será vicealcaldesa de la capital alavesa, ha eludido responder.

"Lo primero es lo primero, la sesión de investidura, de constitución de la corporación, y el hecho de poder tener una alcaldesa de la altura de Maider Etxebarria. A partir de ahí, veremos hasta qué punto alcanza el acuerdo de gobierno y cuál es el reparto de áreas", ha añadido.

Andueza ha insistido en que su partido ha obtenido buenos resultados el 28M y ha incorporado "tres victorias más: Muskiz, Zambrana y en Trápaga", sonde espera ostentar la alcaldía.

En cuanto a la localidad guipuzcoana de Irun, conflictiva entre socialistas y jeltzales, en la que ahora gobierno un alcalde del PSE-EE con apoyo de Podemos, ha dicho que desconoce si habrá un gobierno con PNV.

"Eso está por ver. Lo determinarán las ejecutivas locales y los acuerdos a los que puedan llegar", ha puntualizado, para precisar que todavía "quedan flecos que atar". En su opinión, tienen que dotarse de "herramientas para que todo fluya de manera correcta y no hay puntos de fricción".

ACUERDOS PUNTUALES EXTERNOS

Sobre el hecho de que en la Diputación de Gipuzkoa y la Alcaldía de Vitoria (en ambas EH Bildu ha sido la fuerza más votada) PNV y PSE-EE no sumen mayoría absoluta, ha dicho que ellos son "expertos en gestionar instituciones" con mayoría simple que luego requieran apoyos externos. "No vamos a estar cerrados a ningún tipo de acuerdo puntual para sacar adelante presupuestos y otros proyectos estratégicos", ha indicado.

El secretario general del PSE-EE ha aclarado que, "prácticamente, se debe descartar" que el PP pueda entrar a formar parte de gobiernos con socialistas. "Es algo que yo veo harto complicado", ha subrayado. Además, considera que esta es una visión "compartida" también por el PNV. "En cualquier caso, en el cierre de los flecos y de los futuros acuerdos, habrá que ver hasta qué punto se llega", ha manifestado.

Eneko Andueza ha explicado, asimismo, que Elkarrekin Podemos se "autodescartado" para entrar en el acuerdo entre PNV y PSE-EE, y considera que la decisión de rechazar esta posibilidad de plano desde un primer momento, sin hablar y sin conocer la orientación del pacto, ha sido "excesivamente precipitada".

"Directamente se han tirado los brazos de Bildu. Yo creo que tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre su propio futuro porque los resultados de estas elecciones municipales y forales así lo prescriben", ha precisado.

En su opinión, "ese papel de recadista de Bildu no les ha traído nada bueno", en alusión a los resultados que ha tenido en las elecciones municipales y forales, y "autodescartarse antes del segundo uno, es un absoluto error", ha indicado.

De no haber rechazado cualquier posibilidad, les habrían ofrecido "entrar en una hoja de ruta o un acuerdo que dotaría de estabilidad a las instituciones y siguieran haciendo políticas progresistas".

VOTOS 'GRATIS' DEL PP

Sobre la posibilidad de que el PP les pueda dar los votos gratis a los candidatos de PSE-EE y PNV para impedir que EH Bildu se haga con alcaldías, ha señalado que los socialistas pondrán sobre la mesa que Maider Etxebarria sea la alcaldesa de la capital alavesa y, a partir de ahí, "cada cual tomará sus propias decisiones". "Es nuestra opción y veremos a ver qué votos o con cuántos apoyos cuenta esa opción", ha manifestado.

En esta línea, ha dicho que los votos que recaben sus candidatos, "bienvenidos sean", porque es la regla de la democracia. Tras reiterar que "es una realidad" que el PSE-EE "mira más a la izquierda", ha apuntado que, después de los comicios del 28M, "es más determinante que nunca".

"La llave va a estar en nuestra mano y que el futuro de este país se va a escribir con letras socialistas. Somos nosotros los que vamos a condicionar el futuro de Euskadi y, desde luego, estando los socialistas en los gobiernos, están garantizadas las políticas de izquierdas. Algunos dicen que son de izquierdas, pero a la hora de elegir entre izquierda o soberanía, siempre se tiran hacia la soberanía", ha dicho en referencia a EH Bildu.

Respecto a las declaraciones de Arnaldo Otegi en las que consideró "escandaloso" que PSE y el PNV quieran acordar con "el PP de Ayuso", ha replicado que "atrevido" que Otegi quiera darles "lecciones de democracia".

"La democracia no es que gobierna quien gana. Ellos también tienen experiencia en arrebatar alcaldías al PSE-EE. Recordemos que se unió al PNV para quitarnos en su momento la de Lasarte y la de Trapaga", ha indicado, para precisar que se trata de "un discurso bastante contradictorio e inconsistente".

También ha puntualizado que los socialistas "nunca atan acuerdos para ir contra nadie", tampoco contra EH Bildu, sino "a favor de la mayoría social". "Nuestra hoja de ruta está marcada y no nos vamos a salir", ha aseverado, en alusión al posible acuerdo PSE-PNV.

En todo caso, ha dicho que ha intercambiado whatsapps con Arnaldo Otegi, en los cuales "cada cual ha contado la situación como lo ve desde su óptica y no se ha hablado absolutamente nada". "Yo creo que él también es consciente de cuál es la situación y cada cual sabrá lo que tiene que hacer", ha indicado.

Tal como ha aclarado, no se trata de no sacarse fotos con Otegi de cara a las elecciones generales, porque "sería absurdo negar" que han llegado a acuerdos puntuales en algunos lugares porque necesitaban de una estabilidad o una mayoría de la que no disponían.

"Y eso, a partir de ahora, también va a seguir siendo en algunos sitios, en algunas instituciones, no única y exclusivamente por parte del PSE-EE, sino también por parte del PNV. Tendremos que buscar apoyos para dotarnos de unas mayorías, poder aprobar presupuestos y poder sacar adelante proyectos estratégicos. Cerrarse en banda sería una torpeza", ha señalado.

Para el líder del PSE-EE, "en esta situación de tensión, fruto de la necesidad de cerrar acuerdos, cada cual haga las declaraciones que tenga que hacer, pero al final el camino es muy largo". "Y estoy convencido que en momentos puntuales también tendremos que llegar a acuerdos", ha mantenido.

Por ello, espera que, a partir del 17 de junio, jornada de constitución de ayuntamientos, "no se tenga un espíritu revanchista y se contribuya a mejorar la vida de la ciudadanía vasca".