PSE dice al PNV que si quiere ir "por la senda" del PP en materia fiscal no contará con el apoyo de los socialistas

BILBAO, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado que, si el PNV quiere ir "por la senda" del PP de "subir los impuestos que pagan todos y eliminar los impuestos que pagan unos pocos", no contará con el apoyo de los socialistas.

En una entrevista a Radio Euskadi, Andueza ha asegurado que no tienen fecha para la reunión que solicitaron la pasada semana al PNV para establecer criterios en torno a la fiscalidad "y evidentemente llegar a un acuerdo entre socios".

El líder del PSE-EE ha afirmado que siguen a la espera y entiende que el PNV internamente está "analizando la cuestión", al igual que lo está haciendo el PSE-EE. El líder del PSE-EE confía en que ese encuentro se produzca "lo antes posible para ir estableciendo cuáles son los criterios y cuáles van a ser las medidas concretas".

En relación al planteamiento que trasladará el PSE-EE al PNV, el dirigente socialista ha recordado que en el pleno de Política General ya dijo que cualquier medida fiscal que se apruebe tiene que tener "un carácter progresivo". "Nosotros no estamos en los gobiernos para hacer la vida más fácil a los ricos sino para ayudar y posibilitar que las personas que peor lo están pasando puedan tener una vida mejor", ha añadido.

En este sentido, cree que es momento de que "aquellos que más tienen contribuyan a que los que menos tienen pasen estas circunstancias de mejor manera posible".

"Yo lo tengo muy claro, llegados a este punto como siempre hemos hecho los socialistas cuando hemos estado en los gobiernos, las medidas fiscales que se aprueben tienen que tener un carácter progresivo porque el momento lo requiere y segundo porque creo que es una cuestión de justicia social", ha manifestado. Eneko Andueza ha asegurado que la fiscalidad es la "mejor herramienta" para "hacer posible esa justicia social".

Cuestionado por si cree que al PNV le puede costar subir los impuestos a los más ricos, Andueza ha afirmado desconocerlo y ha asegurado que a su partido "no le cuesta nada" porque, en una coyuntura como la actual, "tiene más lógica que nunca".

"Lo que no voy a aplicar es ninguna de las premisas que ha aplicado el PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan, tengo muy claro que, si ha hecho algo el PP, ha sido ha sido subir los impuestos que pagamos todos y eliminar los impuestos que pagan unos pocos, ahí nunca va a estar el Partido Socialista, no sé donde querrá estar el PNV pero, desde luego, si el PNV quiere ir por esa senda, no va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Yo tengo muy claro que mi modelo no es el modelo de Ayuso, el modelo de dar libertad para ir a tomar cañas mientras sus mayores se estaban muriendo en la residencia, desde luego ahí nunca vamos a estar", ha agregado.

Andueza cree que en Euskadi se debería hacer una "profunda reflexión" sobre el sistema fiscal que existe porque "muchas veces" desde los gobiernos "sean del color que sean y estén dónde estén", en función de las coyunturas, se aplican determinadas medidas fiscales y llega un momento en el que hay que hacer "un análisis en profundidad y global de la fiscalidad para adecuarla en su conjunto".

En este sentido, cree que en el País Vasco lo que sí se debería hacer es un ejercicio para intentar llegar "a un punto de armonización superior" al que se pueda tener ahora. Andueza ha reconocido que quizá ahora el momento "no invita a hacer una profundísima reflexión sobre el conjunto de la fiscalidad" pero tampoco cree que se pueda "tardar mucho en hacerla".

"Hemos ido haciendo ajustes fiscales a lo largo de las últimas décadas, de los últimos años y llegará un momento en el que eso lo tengamos que analizar, de manera global, de manera conjunta e intentando llegar a un punto de armonización entre los tres territorios", ha apuntado.

ELECCIONES FORALES Y MUNICIPALES

Por otra parte, de cara a las elecciones forales y municipales y ante su planteamiento de descartar "experimentos" con EH Bildu y Podemos, ha afirmado que para tener una "alternativa de izquierdas" primero "hay que tener un proyecto de izquierdas" y cree que el "único partido que hay en Euskadi que tiene un proyecto de izquierdas" es el PSE-EE.

"Podemos todavía no sabemos qué proyecto tiene, qué quiere para Euskadi, lo mismo dice que está a favor del derecho a decidir que quiere ir hacia una reforma del Estatuto o que vuelve otra vez al derecho a decidir. En políticas sectoriales tampoco sabemos muy bien lo que quiere, va muchas veces al tran tran de lo que proponen otros, a veces excesivamente pegado, a EH Bildu y de EH Bildu ya sabemos lo que podemos esperar si cuando le pones en la balanza soberanía o izquierda siempre se va a decantar por la soberanía", ha dicho.

A su juicio, primero tienen que definir exactamente cuál es su proyecto de izquierdas, exclusivamente de izquierdas, "para poder aspirar a algo" y ha asegurado que, de momento, "la izquierda vasca, la verdadera, la auténtica izquierda vasca es el PSE-EE".

Por otra parte, sobre las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de San Sebastián, que se disputarán Odón Elorza y Marisol Garmendia, ha asegurado que va a seguir manteniendo una posición de "neutralidad absoluta" y va a esperar "a lo que diga la militancia el próximo fin de semana" para apoyar en todo lo que le sea posible al candidato o candidata elegido.

ELORZA

En relación a si cree que Elorza es el candidato del pasado y Garmendia la del futuro, Andueza no ha querido entrar a hacer ese tipo de valoraciones y cree que el candidato elegido será el "candidato o candidata de presente y también el del futuro".

"Tengo muy claro que nuestra militancia es sabia y, desde luego, elegirá al mejor", ha indicado Andueza que ha señalado que también tienen prácticamente definidos todos los candidatos que están sujetos al proceso de primarias y quedarían los de los municipios más pequeños.

En relación a si se puede repetir en otros municipios el modelo de Irún, donde gobiernan con Podemos, ha señalado que el PSE-EE es un partido "serio y responsable" y, cuando adquieren "un compromiso con la ciudadanía", lo procuran cumplir "al 100%".

"El PSE-EE es garantía de estabilidad, eso desde luego, porque estamos dando estabilidad en todas las instituciones de Euskadi y allá donde otros no nos dan estabilidad, el PSE-EE tiene que buscar otras fuerzas políticas que precisamente nos la den para cumplir con los compromisos adquirido con la ciudadanía. Desde luego claro que es un modelo como hemos buscado otros puntos de acuerdo con otras fuerzas políticas en otros municipios donde no tenemos mayoría, ha pasado en Eibar y en otros sitios", ha añadido. Por lo tanto, ha asegurado que ve con la más "absoluta naturalidad y en el juego político" que hay que hacer para lograr la estabilidad.

Sobre la futura Ley de Educación vasca, Andueza no le preocupa que se rompa el consenso porque el PSE-EE garantizará de que "todo lo que establece el acuerdo de bases esté en la ley y que esa ley pueda aprobarse". "Serán otros los que tengan que explicar por qué se bajan de ese carro, a unos les están atenazando presiones de otros mundos que quieren un marco propio y a otros les ha entrado el vértigo o su afición a priorizar la foto a sacar adelante leyes", ha manifestado.

Por último, ha manifestado su satisfacción y orgullo por la aprobación esta tarde en el Senado del fondo de compensación a las víctimas del amianto, una iniciativa impulsada por los socialistas. "Es un día histórico, de justicia con unos trabajadores", ha añadido.