PSE dice que si el Estatuto no está actualizado es porque PNV "se emperra" en construir una Euskadi para nacionalistas

Afirma que "empieza a cansar el papel de plañidera" de Esteban porque, "si con un partido se ha desarrollado el Estatuto", es con el PSOE

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que, si hay competencias que no vienen a Euskadi, es porque no se cuenta con un Estatuto "actualizado", debido a que el PNV "se ha emperrado en meter cuestiones que, desde luego, no contribuyen a la convivencia y a la estabilidad" y solo piensa en construir una Euskadi para nacionalistas. Además, ha añadido que "la gente se está empezando a cansar del papel de plañidera" del portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, en relación al autogobierno vasco.

En una entrevista a Onda Vasca, Andueza se ha referido, de esta manera, a las palabras de Esteban que denunció que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, "está dejando claro" en esta campaña que el autogobierno vasco "le importa bien poco".

Andueza ha respondido a Esteban que, si le importara poco, probablemente no se hubieran transferido todas las transferencias que han venido durante su mandato". "Da la sensación de que a Aitor Esteban también le está empezando a obsesionar un poquito este tema y creo que la gente se está empezando a cansar de ese papel de plañidera constante que tiene Aitor Esteban", ha apuntado.

A su juicio, hay competencias que, si no vienen a Euskadi, entre otras cosas, son porque no se cuenta con un Estatuto "actualizado". "Y, si eso es así, es precisamente porque, entre otros, el PNV se ha emperrado y lleva constantemente emperrado en meter cuestiones que, desde luego, no contribuyen a la convivencia, a la estabilidad y a seguir por un rumbo que nos ha traído mucho y bueno a Euskadi, sino por derivas que van más por construir una Euskadi única y exclusivamente para nacionalistas", ha añadido.

El líder del PSE-EE cree que hay que ser "honestos" y, si se hace la cuenta basada "en la frialdad que dan los números", se puede comprobar que, si con un partido se ha desarrollado el Estatuto y han venido competencias a Euskadi, "ha sido con el Partido Socialista".

Por tanto, ha indicado que "vale ya de utilizar ese comodín constantemente" para meterse con el Gobierno de Madrid. Eneko Andueza cree que este tipo de argumentos se ponen encima de la mesa, "cuando uno comete el error y la equivocación de votar en contra de la reforma laboral, de la Ley de vivienda y de tantas otras cosas que ha hecho el PNV durante esta legislatura".

"Vamos a centrarnos en lo que verdaderamente importa a la ciudadanía y no ese tipo de debates que, desde luego, el PNV siempre lo lleva a lo identitario, una cuestión que afortunadamente en Euskadi lo hemos dejado atrás y que tiene que quedarse en esa parte del pasado de Euskadi que no debe de volver", ha manifestado.

Cuestionado por si, en el ámbito estatal, puede pasarle factura al PSOE los pactos del Gobierno con EH Bildu, ha manifestado que "hay gente que se empeña en decir determinadas cosas con un desahogo" que le ponen "los pelos de punta".

Andueza ha afirmado que se están diciendo cosas que, desde luego, "son auténticas barbaridades y frente a eso hay que decir basta". "El PSOE, desde el segundo uno, ha intentado y ha encontrado la estabilidad en un país en el que tiene un fraccionamiento electoral importantísimo, que tiene un parlamento multicolor", ha añadido.

Según ha manifestado, se les auguraba una legislatura corta y van a cumplirla "aprobando todos los presupuestos con más de 200 leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados" y medidas que son "un hito histórico" en este país como la revalorización de las pensiones, la subida del SMI, la reforma laboral, la Ley de Vivienda o la Ley de Eutanasia.

"Basta ya de frivolidades, basta ya de poner encima de la mesa a ETA, basta ya de contribuir a la desestabilización, no del Gobierno, sino del propio país. Estamos para mirar al futuro en una situación tremendamente complicada", ha apuntado.

Andueza cree que la hoja de ruta de este Gobierno es "absolutamente intachable". "Alguien que se aleje de ese ruido que constantemente se está incorporando a la política nacional, desde todos los ámbitos de la derecha, desde la derecha española, desde la derecha nacionalista, desde cualquier tipo de derecha, podrá comprobar que este Gobierno es sin duda el mejor Gobierno de la historia de este país", ha dicho.

Por lo tanto, ha insistido en que "basta ya de frivolidades, de eslóganes, de poner a ETA encima de la mesa y basta ya de embarrar un terreno político en el que a lo único que se contribuye es a enredar y desde luego no precisamente a mejorar la calidad de vida de las personas".

DÍAZ AYUSO

Ante las palabras de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado de racista al PNV, ha indicado que le parece "indecente" que el PP llame racista a otros partidos, "sea el PNV o sea quien sea, cuando está gobernando con un partido que se llama Vox, que es de ultraderecha y que está diciendo cosas tan bárbaras como que cualquier Mena cobra más dinero que cualquier pensionista".

En su opinión, Díaz Ayuso "no es el mejor ejemplo absolutamente para nada, si acaso es ejemplo del máximo exponente del Trumpismo en este país y en muchos países de la Unión Europea".

"Ne parece que es la manera más impresentable de hacer política y desde luego en algunas cuestiones prefiero no entrar para no hacer mala sangre pero me parece que muchas cosas de las que dice es indecente, mucho mejor sería que se preocupara de la situación de la sanidad en Madrid, de la situación en la que viven muchísimos mayores en las residencias madrileñas", ha concluido.