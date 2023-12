El PSE dice que la moción de Pamplona es un tema local y que en el País Vasco no harán Lehendakari al candidato de Bildu

SAN SEBASTIÁN, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que el acuerdo entre EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para presentar una moción de censura contra la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola (UPN), "se circunscribe a una cuestión local" y ha ratificado que su partido "no va a hacer" Lehendakari a un candidato de EH Bildu.

"Es una cuestión que corresponde a los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Navarra que han tomado esa decisión", ha matizado en declaraciones a los medios en Irun, donde ha asistido a la proclamación de Cristina Laborda como nueva alcaldesa de la ciudad guipuzcoana.

Sin embargo, Adueza ha descartado que este pacto ilustre el futuro de las próximas elecciones a Lehendakari: "Vengo mucho tiempo diciendo que el PSE-EE no va a hacer lehendakari a un candidato de Euskal Herria Bildu. Me ratifico en esa afirmación y es una afirmación que desde luego el PSE llevará hasta el final. Todo lo que supone tomar decisiones en relación al futuro de Euskadi, se toman en Euskadi y será el Partido Socialista de Euskadi quien las tome".

CUESTIÓN LOCAL

"Yo conozco muy bien la realidad de Pamplona porque me toca en lo familiar y puedo decir que, evidentemente, el Ayuntamiento estaba sumido en una parálisis absoluta", ha asegurado el dirigente del PSE al tiempo que ha añadido que ella no esta "en esa tesitura ni es quién para tomar decisiones en relación a cuestiones que no me competen"

Preguntado por si este pacto no vale para el País Vasco, Andueza ha afirmado que en Euskadi el PSE tomará "las decisiones que tenga que tomar cuando llegue el momento", pero ha subrayado que el PSE "no va a hacer Lehendakari al candidato de EH Bildu".

En esa línea, ha recordado que el PSE "lleva llegando a acuerdos puntuales en presupuestos y en proyectos estratégicos en muchas ciudades con EH Bildu y con otras fuerzas políticas, también con el PNV, con Elkarrekin Podemos, con el PP, como esos partidos también hacen con nosotros, y con EH Bildu en otras instituciones como el Parlamento Vasco, las Juntas Generales".

ACUERDO Y DIÁLOGO

El secretario general de los socialistas vascos ha defendido que el acuerdo "siempre es importante, sobre todo cuando viene entre diferentes y contribuyen a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", y ha asegurado que el PSE "siempre va a estar en esa dinámica porque esa cuestión, esa capacidad de llegar a acuerdos a través del diálogo y de la búsqueda de mejoras para seguir avanzando, es algo que forma parte del AND de los socialistas vascos".

Eneko Andueza, cuestionado por el "auge" de la coalición soberanista, ha apuntado que "las encuestas últimamente están más dirigidas a influir en la opinión pública y a generar escenarios que lo que después resulta ser la realidad" y ha recordado que las encuestas que se hicieron en la previa a las últimas elecciones generales de España, "en ningún caso daban como vencedor al PSE y en Euskadi quien ganó las elecciones generales fue el PSE".

Por tanto, ha apostado por "dejar que la ciudadanía hable" y que, según ha dicho, "nos sitúe a cada cual en el sitio que nos merecemos y, a partir de ahí, abrir un escenario de negociación con aquellos con los que podamos tener coincidencias programáticas".