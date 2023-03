PSE Guipúzcoa no descarta acuerdos puntuales con EH Bildu y cree que hay "margen de mejora" en la "lealtad" del PNV

Pregunta a PNV y EH Bildu si quieren "desempolvar el proyecto nacional vasco y soberanía" o acuerdos "entre diferentes" frente a los problemas

BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSE de Gipuzkoa y candidato socialista a diputado general de este territorio, Ignacio Asensio, no descarta que se vuelvan a producir acuerdos puntuales con EH Bildu y ha considerado que hay "margen de mejora" en la "lealtad" del PNV, aunque cree que el acuerdo de gobierno en Guipúzcoa ha sido "positivo" y se ha conseguido llevar adelante "el inicio de transformaciones importantes".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Asensio ha puesto una nota "muy alta" al gobierno de coalición en Gipuzkoa de PNV y PSE y ha asegurado que han cumplido "todo el acuerdo de gobierno con el PNV" y "todo nuestro programa electoral".

Tras asegurar que los socialistas han sido "leales" con el PNV en el mandato a punto de finalizar y "absolutamente leales en todos los gobiernos" que han pactado, en este caso con los jeltzales, ha recordado las apelaciones a "determinadas posiciones a vamos a tener" después de las elecciones municipales y forales de mayo y lo ocurrido en 2011 cuando en Guipúzcoa "ganó el Partido Socialista y el PNV hizo un gobierno absolutamente excluyente y solo de nacionalistas" o lo que sucedió en 2007, cuando el PNV "dejó gobernar a Bildu en una decisión unilateral".

Por otro lado, ha destacado los dos últimos mandatos de coalición de socialistas y jeltzales "que han cambiado totalmente el panorama y nos hemos dedicado a resolver los problemas reales de la ciudadanía, y no a perder el tiempo con temas identitarios o soberanistas".

Tras advertir que de que últimamente ve algunas declaraciones "de Otegi o Egibar que parece que quieren desempolvar aquellos momentos donde algunos hablan de proyecto nacional vasco y otros de soberanía estratégica", ha asegurado que el Partido Socialista "no va a estar en esos ámbitos".

En ese sentido, les ha pedido a los candidatos de PNV y EH Bildu que "sean claros" y digan "si quieren volver a esos escenarios o quieren que sigamos dedicándonos a los problemas de verdad de la ciudadanía y de afrontarlos de verdad con acuerdos entre diferentes".

En el caso de los jeltzales, ha considerado que hay "margen de mejora, siempre lo hay", en cuanto a su "lealtad" y ha apostado por hacer unos acuerdos que dejen "verdaderamente negro sobre blanco lo que es importante y a lo que nos vamos a dedicar los gobiernos, y dejarnos de otros cantos de sirena que no nos llevan a ningún sitio".

PLURALIDAD EN LOS PACTOS

En esa línea, en referencia a las declaraciones del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, a favor de reflejar la pluralidad vasca en los pactos políticos, Asensio ha advertido que "la historia no empezó ayer la historia empezó ayer".

"Hemos situaciones muy complicadas y hemos tenido a todos los concejales socialistas y no nacionalistas escoltados, y no había apelaciones a la pluralidad, todo lo contrario se eliminaba al contrario y todavía estamos esperando que haya un pronunciamiento claro no solamente de que matar estuvo mal, sino de que matar al adversario político y no respetar la pluralidad de este país nunca tenía que haber sucedido", ha dicho, para dar la "bienvenido a estos cambios de actitud, pero primero hay que hacer mucho auto 'mea culpa' para que tenga credibilidad la propuesta".

Sobre la posibilidad de repetir acuerdos puntuales con EH Bildu, ha afirmado que "el tiempo dirá hasta dónde podemos llegar, tenemos que llegar a acuerdos entre diferentes y no es descartable. "Los tiempos cambian y el terrorismo de ETA, afortunadamente, ya ha desaparecido y estamos en nuevos tiempos", ha añadido, para considerar "bueno para la ciudadanía" los acuerdos puntuales, como los presupuestarios alcanzados con EH Bildu en Irun o Eibar.

En cuanto a reeditar el acuerdo entre PNV y PSE en Gipuzkoa, Asensio ha dicho que "veremos dónde nos deja a cada uno las elecciones". A partir de ahí, ha indicado, "pondremos encima de la mesa el programa electoral, como hicimos hace cuatro años, y si es posible avanzaremos en ese ámbito".

En cualquier caso, ha insistido en que, "de momento, lo que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo con los ciudadanos y los acuerdos son siempre para qué y para quién, y si nos vamos a dedicar a desempolvar acuerdos del pasado el Partido Socialista no estará ahí".