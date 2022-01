PSE pide a PNV y EH Bildu que "no jueguen con fuego" y actúen "con responsabilidad" para aprobar la reforma laboral

Advierte de que "quienes no estén con los socialistas, sólo estarán contribuyendo a alimentar al PP y a la extrema derecha"

VITORIA, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario General del PSE-EE, Eneko Andueza, ha pedido a PNV y EH Bildu que "no sean imprudentes, que no jueguen con fuego y que no se fíen de lo que va a hacer el otro" y "actúen con responsabilidad y colaboren con el Gobierno de Pedro Sánchez en aprobar la reforma laboral" porque "quienes no estén con los socialistas, sólo estarán contribuyendo a alimentar al PP y a la extrema derecha".

Andueza ha participado en Vitoria-Gasteiz, junto al portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, en un encuentro con parlamentarios vascos, diputados y senadores para coordinar la actividad y las iniciativas en las cámaras legislativas.

En su intervención, Andueza ha puesto en valor el trabajo que realiza el Gobierno central y ha citado los traspasos de competencias que ya se han hecho efectivos como la gestión de las instituciones penitenciarias, el transporte por carretera, "y también, no tengo ninguna duda, la del Ingreso Mínimo Vital, que va a llegar más pronto que tarde a Euskadi y que además va a llegar de manera íntegra".

"Este es un Gobierno que cumple con Euskadi, que cumple con lo establecido en el Estatuto, pero que sobre todo cumple con las personas. Es el compromiso adquirido por los socialistas con España y también con Euskadi", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que también es un "compromiso" del Gobierno aprobar una reforma laboral, "como se ha acordado con los agentes sociales" y ha asegurado que "va a ser una herramienta absolutamente clave para luchar contra la precariedad y la temporalidad, para generar empleo estable y de calidad, y para dar seguridad a las empresas".

Por ello, ha defendido que "es importante que se apruebe en los términos acordados por el Gobierno, empresas y sindicatos" y cree que "no es el momento de jugar al regate corto; no es el momento que perderse en peleas de patio; no es el momento de sacar la calculadora pensando en un rédito electoral".

Para Andueza, es "muy imprudente que algunos partidos estén en el no por el no, que pongan en peligro su aprobación por no sé qué estrategias partidistas". "Es absolutamente irresponsable. Es ahora cuando este país necesita de la concurrencia de todos y todas, y especialmente de la responsabilidad de todos los partidos políticos, de todos los representantes institucionales".

El dirigente socialista ha advertido de que "la alternativa a esta reforma laboral es la reforma laboral del PP y de Mariano Rajoy, una reforma que lo único que hace es recortar derechos a los trabajadores de este país y que precisamente, hizo desgraciadamente posible que la salida a la anterior crisis fuera una salida en desigualdad". "Nosotros no queremos ni vamos a permitir que eso vuelva a suceder", ha indicado.

El secretario general del PSE ha afirmado que le han trasladado esta situación al PNV y a EH Bildu en las reuniones presenciales que han mantenido con ambos partidos "Queremos, se lo deben a la sociedad, que participen en la aprobación, en la convalidación del decreto de la reforma laboral", ha insistido.

Por ello, les ha pedido "que no sean imprudentes, que no jueguen con fuego y que no se fíen de lo que va a hacer el otro" porque "es su responsabilidad, no la responsabilidad de los demás".

"Esperemos y deseamos que actúen con esa responsabilidad y colaboren con ese Gobierno en sacar adelante ese decreto. Saben que el Gobierno de Pedro Sánchez es la única herramienta de parar a la derecha y a la extrema derecha de este país", ha señalado.

Andueza ha defendido que es necesario que todos sean "conscientes de todo lo que se juega en este momento tan trascendental para el país" y ha advertido que quienes no estén con los socialistas, sólo estarán contribuyendo a alimentar al PP y a la extrema derecha". "Le estarán haciendo el juego a Pablo Casado y en Santiago Abascal", ha reiterado.