PSE resalta la importancia de "mantener viva nuestra memoria en los jóvenes" en el homenaje a Joxeba Pagaza

La alcaldesa de Andoain reivindica una memoria que sea "colectiva e inclusiva", basada "en lo que realmente ocurrió"

SAN SEBASTIÁN, 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Andoain, Maider Lainez, ha rendido, en nombre de los socialistas guipuzcoanos, un "emocionado" homenaje al militante del PSE-EE y jefe de la Policía Local de Andoain, Joxeba Pagazaurtundua, y ha reivindicado su memoria, cuando se cumplen 20 años de su asesinato a manos de ETA. En ese marco, ha resaltado la importancia de "mantener viva nuestra memoria en nuestros jóvenes".

Ante la escultura 'La Casa de Joseba', del escultor Agustín Ibarrola, instalada en el jardín de la casa de cultura Urigain, junto al Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana, Lainez, acompañada por el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, así como de numerosos cargos públicos y militantes socialistas, ha realizado una ofrenda floral en memoria de Pagazaurtundua, en la que también ha recordado a los ocho andoaindarras que "fueron asesinados por pensar diferente".

"Hoy debemos reivindicar la memoria en tu nombre, Joxeba, y en el de tantos otros que nos fueron arrebatados de forma tan injusta. Debemos ser vuestra voz, una voz firme y que recuerde", ha afirmado, al tiempo que ha remarcado que "ninguno de los asesinatos debió producirse".

La alcaldesa ha recordado que han pasado más de 11 años desde que el 20 de octubre de 2011 ETA anunciara el fin de la lucha armada y, sin embargo, "hay una tarea pendiente que tiene esta sociedad y es la de mantener viva la memoria". "Tenemos la obligación de recordar y especialmente "debemos hacerlo pensando en las futuras generaciones", ha subrayado.

Para ello, ha instado a que "en casa, en familia, también en los colegios" se hable "más" con "nuestros jóvenes" y ha explicado que ese diálogo "debe ser franco, sin miedo a que nuestros jóvenes conozcan lo que aquí ha pasado porque sólo así seremos capaces de construir un futuro donde el pasado no se vuelva a repetir".

Así, ha animado a los jóvenes a visitar la exposición 'Joxeba, un grito de libertad' que se ha inaugurado este miércoles en el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria hasta el 26 de marzo.

"EJERCICIO DE MEMORIA"

Lainez ha insistido en que "ese ejercicio de memoria es imprescindible" para que esta sociedad "también pase página", aunque ha insistido en que debe ser "después de leer lo que ha ocurrido".

Para ello, ha reivindicado una memoria que sea "colectiva e inclusiva", basada "en lo que realmente ocurrió". Por eso, ha advertido de que "eso no lo podremos hacer si algunos se empeñan en blanquear lo que ha pasado o no llamar a las cosas por su nombre". "No podemos pasar página con el argumento de que hay que mirar para adelante", ha añadido.

Finalmente, ha afirmado que Andoain y los socialistas "seguirán trabajando en la convivencia, desde la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, pero recordando, con memoria" y ha concluido con unas palabras dirigidas al militante del PSE-EE: "Por más inviernos que pasen, Joxeba, sigues aquí con nosotros, en nuestro corazón y nuestra memoria".