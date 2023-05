Negueruela asegura que los socialistas ya están campaña de las generales "porque está en juego el modelo de derechos y pide una "movilización masiva" de las fuerzas progresistas

PALMA, 29 (EUROPA PRESS)

El PSIB "no se plantea" una abstención para que Marga Prohens pueda formar gobierno sin depender de Vox, según ha explicado este lunes el secretario de Ideas y Proyecto Político de la formación socialista, Iago Negueruela, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva.

En rueda de prensa, Negueruela ha insistido en que el PSIB liderará una oposición "para que no se toque ninguno de los derechos que se han ganado en los últimos años".

A preguntas de los medios, Negueruela se ha referido, al mismo tiempo, a la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio, asegurando que el PSIB "ya está en campaña electoral porque está en juego, no sólo avanzar o retroceder en derechos, sino el propio modelo.

Ante este escenario, ha apelado a la necesidad de que en julio "las fuerzas progresistas se movilicen masivamente" para frenar el ascenso "de la derecha y la ultraderecha" y evitar lo "lo sucedido en las autonómicas".

Sobre los resultados de las elecciones autonómicas y municipales, Negueruela ha asegurado que el PSIB "no busca culpables" para que no se pueda reeditar el Pacte a pesar de que el PSIB haya cosechado más votos que en 2019. "Estamos orgullosos de los gobiernos de los que hemos formado parte. El PSIB es el único partido de izquierdas que ha sumado votos. El resto no lo pueden decir", ha matizado.

De cara a la cita electoral de julio, Negueruela ha trasladado que la líder del PSIB, Francina Armengol, ha pedido "máxima exigencia" y "ha sido clara" en lo que está en juego.

A preguntas de los medios, sin embargo, el representante socialista no ha aclarado si Armengol podría encabezar una lista al Congreso. "Ya fue clara respecto a su futuro", ha apuntado.

Negueruela ha insistido en que Pedro Sánchez ha obrado "con valentía" y ha recalcado que "la maquinaria ya está en marcha para salir a ganar las elecciones".

En este sentido, el partido ha creado ya el comité electoral, que coordinará Cosme Bonet. El propio Negueruela será el portavoz de campaña.