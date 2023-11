Psiquiatras afirman que el parricida de Brihuega (Guadalajara) no tenía alterado el juicio de la realidad

GUADALAJARA, 17 (EUROPA PRESS)

Los psiquiatras que realizaron el informe de alta del presunto parricida de Brihuega después de que el pasado 9 de mayo de 2022 acabara con la vida de sus padres en la finca familiar cuando estos estaban en la siesta, ha señalado una de ellas durante la vista que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Guadalajara.

"No tenía síntomas psicóticos ni estaba alterado su ánimo", ni en fase de euforia ni depresiva, ha apuntado una de las psiquiatras que ha prestado declaración y que participó en el informe posterior realizado al acusado en la unidad hospitalaria donde fue atendido tras los hechos, reconociendo también, a preguntas de la Fiscalía, que el presunto autor tampoco tenía alterado el juicio de la realidad.

Una declaración en la que también se pone de manifiesto, tal y como refleja el informe, que en el acusado no se registraba prácticamente ninguna alteración psicopatológica, admitiendo que una alteración del juicio de la realidad como la que alega en su relato el detenido y defiende su letrada, no sería compatible con premeditar un asesinato, ponerse unos guantes, lavar un cuchillo o entrar sigilosamente en el domicilio, ni con simular después un robo, como hizo nada más ocurrir los hechos, cambiando después su versión.

En relación con la aparición de brotes súbitos alegados por la Defensa, una de las psiquiatras ha admitido que no es posible que estos aparezcan y desaparezcan y hasta diez personas que después han declarado en la vista han coincidido en asegurar que no habían visto nada si los tuviera. "Tan rápido no", ha abundado.

También han prestado declaración los forenses que, en el tercer día de la vista con tribunal popular que se sigue en la Audiencia Provincial de Guadalajara, han valorado que, pese a la medicación y a haber consumido días antes alguna droga, las funciones psíquicas y la atención de pensamiento y colaboración del detenido no estaban alteradas, descartando la afectación a sus capacidades pese a que diera positivo en orina por consumo de cocaína.

En cuanto al hecho de sufrir trastorno bipolar, según los forenses, si lleva una vida acorde a ciertos parámetros "puede ser una persona funcional". "Sus capacidades estaban íntegras", señalaban.

El acusado se encuentra en prisión provisional desde que ocurrieron los hechos. La vista continuará el próximo lunes día 20 a partir de las 09.00 horas.