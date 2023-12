PSN ofrece "mano tendida" para aprobar los presupuestos en ayuntamientos de UPN y le pide que "no incendie la calle"

PAMPLONA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado este jueves, después de que UPN anunciara que rompe relaciones con el PSOE por la moción de censura en Pamplona, que los socialistas van a mantener "una actitud proactiva, propositiva y de mano tendida" en aquellos ayuntamientos en los que UPN gobierna en minoría y sea necesario por ejemplo aprobar presupuestos.

Alzórriz ha señalado, en declaraciones a los medios, que esta actitud no va a ser "hacia UPN, sino hacia las personas y ciudadanos que viven en esos municipios". "Entendemos que necesitan de la política para mejorar las condiciones del municipio y de día a día y ahí va a estar el Partido Socialista, ni con carta blanca ni a cualquier precio", ha subrayado.

El dirigente socialista ha afirmado que "el Partido Socialista tiene la mano tendida porque ha entendido cuáles son los nuevos tiempos, ha entendido que se necesita diálogo, negociación y acuerdo". "Ya lo demostramos en la anterior legislatura y lo vamos a seguir demostrando en esta", ha asegurado.

Ramón Alzórriz ha pedido a UPN que "no incendie la calle, que no utilice métodos antiguos que ellos mismos criticaban, que deje de señalar y que trabaje por la convivencia en nuestra tierra, que durante tanto tiempo ha sido un caballo de batalla de todos, también de ellos, para erradicar esa conflictividad y esa confrontación que no ha dejado vivir en paz a la sociedad navarra".

Respecto a la moción de censura, el dirigente socialista ha señalado que "hemos tomado una opción democrática, una opción de cambio de rumbo, de un nuevo tiempo en Pamplona". "Ese ayuntamiento está bloqueado y paralizado por una alcaldesa prepotente y arrogante, que no ha sabido o no ha querido conformar otras mayorías que no sean las suyas propias. Ha bloqueado proyectos de ciudad fundamentales que están reclamando los ciudadanos y ciudadanas, como puede ser Sarasate, y se ha metido en unos jardines sin contar con nadie, como puede ser la plaza de la Cruz", ha indicado.

Del mismo modo, ha considerado que la alcaldesa "ha utilizado el Ayuntamiento de Pamplona para confrontar con el Gobierno de España y con el Gobierno de Navarra, poniendo incluso en riesgo fondos europeos que benefician al conjunto de la ciudadanía de Pamplona".

Así, ha pedido a los regionalistas que "depongan ya esa actitud de pataleta, que no es la que quieren y necesitan los ciudadanos de nuestra tierra, que no se escondan después de que el Gobierno de Navarra haya admitido dos enmiendas en las medidas fiscales y que sepan separar y diferenciar, porque cuando uno dice que rompe relaciones, tendrá que decir cómo y de qué manera, porque también hay cuatro o cinco ayuntamientos permitidos por el Partido Socialista cuyos ciudadanos necesitan presupuestos, necesitan mejora de los servicios públicos". "¿Y con quién lo va a sacar? ¿Nos van a llamar?", ha planteado.

Ramón Alzórriz ha señalado que el PSN está "abierto a hablar y a dialogar". "Tenemos la mano tendida a todos los grupos políticos para sacar las políticas que necesitan los navarros y navarras en el conjunto de Navarra y los diferentes municipios que tenemos en nuestra comunidad. Nosotros no vamos a entrar en el juego de la confrontación. Vamos a entrar en el marco del futuro y de la convivencia. Vamos a entrar en el marco de la construcción de medidas que necesitan los ciudadanos de nuestra tierra", ha asegurado.

A continuación, el dirigente del PSN ha afirmado que "vamos a darle una oportunidad a la convivencia y vamos a dársela porque hemos firmado un acuerdo con EH Bildu que reconoce y asume principios y valores democráticos y necesarios para avanzar en esa convivencia". "Y también se ponen encima de la mesa proyectos de ciudad, por cierto, algunos de ellos incumplidos por UPN en la anterior legislatura, cuando llegamos a un acuerdo en un momento muy crítico para la ciudadanía en medio de una pandemia", ha indicado.

Ramón Alzórriz ha destacado que "es importante decir que Bildu también se ha avenido a hablar y a dialogar con todos". "Asume un documento para que cuando no haya mayorías para sacar algo adelante en el Ayuntamiento, pese a que tenga potestad la Alcaldía, tenga ser aprobado con las mayorías del pleno. Eso es altamente democrático porque, pudiendo llevarlo a cabo, ha acordado llevarlo a pleno", ha insistido.

El secretario de Organización del PSN ha afirmado que "avanzamos, hay recorrido ético, lo he dicho también en otras ocasiones, que tiene que realizar -EH Bildu-, pero no es menos cierto que también se está realizando y se están dando pasos, como el acuerdo que hemos alcanzado".