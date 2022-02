El PSN de Pamplona retira la reprobación al alcalde tras el apoyo de UPN a la reforma laboral

También votará a favor de las modificaciones presupuestarias que tratarán este jueves en el pleno del Ayuntamiento

PAMPLONA, 3 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona va a retirar su propuesta de declaración para reprobar al alcalde de la ciudad, Enrique Maya, por sus declaraciones en relación con los "supuestos delitos" cometidos por menores extranjeros no acompañados. Tampoco apoyará las declaraciones de reprobación del resto de grupos. Igualmente, votará a favor de modificaciones presupuestarias por valor de 27 millones de euros.

La portavoz de los socialistas de Pamplona, Maite Esporrín, que ha comparecido acompañada por el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado que estas dos decisiones se han acordado como consecuencia del voto favorable de los dos diputados de UPN a la reforma laboral.

Esporrín ha destacado que es un "gran sacrificio" para "obtener un bien superior como es el acuerdo de la reforma laboral" que es "muy beneficioso para los trabajadores de este país". "Ni Navarra Suma, ni UPN ni Maya merecen nuestro apoyo, pero sí todos los trabajadores de este país, que van a ver mejoradas sus condiciones laborales", ha remarcado.

Preguntado sobre si el apoyo de UPN a la reforma laboral implica algún otro compromiso, Ramón Alzórriz ha señalado que "el compromiso del partido es una negociación que se ha tenido por parte del Gobierno de España y el presidente de UPN, y serán otros los que tengan que definir si hay algo más en ese acuerdo o no".

Maite Esporrín ha explicado que las "dificultades" que está teniendo el Gobierno de España para alcanzar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral "ha hecho imprescindible pactar con UPN" para que sus dos diputados en el Congreso apoyen la reforma.

Un acuerdo que implica la aprobación de las modificaciones presupuestarias para las obras pendientes por no haber presupuestos municipales aprobados en 2020 y que ascienden a los 27 millones de euros. Igualmente, supone la retirada de la propuesta de declaración socialista para reprobar al alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Esporrín ha explicado que esta decisión fue acordada ayer miércoles por el comité local del partido en Pamplona para conseguir la convalidación de un "acuerdo histórico que ha contado con el ok del Gobierno, los agentes sociales y empresarios y que va a permitir modernizar el mercado laboral de nuestro país dejando atrás décadas de precariedad". Así, ha destacado, entre otras cuestiones, que la reforma laboral "reduce la temporalidad, refuerza la creación de empleo de calidad" y "pone freno a los despidos".

La socialista ha precisado que este compromiso "no va más allá de estos puntos, no es un compromiso de estabilidad" con el gobierno municipal. Y se ha comprometido a "continuar trabajando en libertad apoyando cuantos asuntos sean buenos para Pamplona". Igualmente, ha remarcado que no reprobar a Maya en este momento "no significa que hayamos cambiado de pensamiento" sobre las declaraciones del alcalde respecto a los menores extranjeros.

Al respecto, ha resaltado que "el PSN siempre ha trabajado por apoyarles, reinsertarlos, darles formación y un futuro -a los menores extranjeros- y vamos a seguir trabajando en el mismo sentido", ha afirmado Esprrín. "Esto es una cuestión puntual que no va más allá de la declaración de esta tarde", ha insistido.

Preguntada si este acuerdo con UPN puede afectar a la relación con el resto de grupos del Consistorio, la socialista ha asegurado que "hemos actuado con honestidad y sinceridad en todo momento. Les hemos informado de la situación en la que nos encontrábamos y de la prioridad que sentimos en este momento en que la reforma laboral salga adelante". "Por eso son conscientes y saben que es este momento puntual", ha indicado Esporrín, que ha esperado que "en un futuro podamos seguir trabajando con el resto de la oposición y también con el equipo de gobierno".

"ESTO NO VA DE SALVAR" A MAYA SINO DE "BENEFICIAR" A LOS TRABAJADORES

Por su parte, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la reforma laboral es un "buen acuerdo", "histórico y necesario" y que "beneficia al conjunto del país y trabajadores". "Se nos ha cuestionado si habíamos abandonado la O de obreros y hoy constatamos lo que siempre ha sido el PSOE, un partido garante de la defensa de los derechos y libertades de los trabajadores", ha manifestado.

Alzórriz ha recalcado que "no se trata de salvar la reprobación de un alcalde, se trata de beneficiar a la clase trabajadora y desterrar la precariedad que la reforma laboral del PP, de Rajoy, dio a este país".

"Que no se engañe nadie", ha continuado Alzórriz, que ha asegurado que se trata de "un acuerdo de izquierdas" alcanzado con una "serie de partidos progresistas" que "suman 160 de los 176 votos" que han apoyado el decreto. Mientras que ha llamado la atención ante la "curiosa amalgama" de partidos que han votado en contra de la reforma laboral, entre los que están Vox, PP, EH Bildu, ERC y BNG.

Preguntado si este acuerdo con UPN puede afectar a las relaciones con el resto de partidos en Navarra, el socialista ha opinado que "creo que no" y ha añadido que los partidos que voten en contra de la reforma laboral "tendrán que pensar si lo que están haciendo es lo que la ciudadanía necesita".