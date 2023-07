El PSN rechaza la oferta de UPN de dar estabilidad a un Gobierno de Chivite a cambio de recibirla en los ayuntamientos

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha rechazado este martes el planteamiento de UPN de dar estabilidad a un Gobierno liderado por los socialistas en Navarra a cambio de recibirla en los ayuntamientos, de forma que Bildu no tenga poder de decisión. Alzórriz ha criticado que los regionalistas les han "menospreciado e insultado permanentemente" en los últimos años y hacen esta propuesta porque los resultados electorales "no les vienen bien dados".

Alzórriz ha señalado, en declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, que el planteamiento de UPN es "trilerismo político", algo que "suele tener la derecha cuando los resultados no les vienen bien dados, porque UPN son los mismos que nos han acusado hasta hoy de vender Navarra, los que aplaudían y validaban cuando nos gritaban 'que les vote Txapote', los que aspiraban a doblar en un despacho en Madrid la voluntad de los navarros".

Así se ha pronunciado Alzórriz, ante una información publicada este martes por Diario de Navarra en el sentido de que UPN está dispuesto a facilitar la gobernabilidad de un Ejecutivo foral liderado por el PSN, si los socialistas también la facilitan en los ayuntamientos gobernados por UPN y se alejan de EH Bildu.

El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "dicen hoy que quieren un Gobierno progresista del Partido Socialista sin que otras formaciones como Bildu incidan, pero no lo hicieron después del 28 de mayo. "Nos han menospreciado e insultado permanentemente, han dicho que van a votar a Feijóo -líder del PP- pese a la humillación que han recibido incluso cuando sus tránsfugas han entrado en las listas del Partido Popular, y son los que mienten acusándonos de haber pactado un Gobierno con Bildu en la anterior legislatura cuando no es cierto. ¿Esos son los que ahora pretenden dialogar, negociar o acordar algo con nosotros? Creo que la sociedad navarra ha demostrado su madurez, sabe cómo se las gasta la derecha y evidentemente no son creíbles", ha asegurado.

Respecto a las negociaciones entre PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin para formar Gobierno en Navarra, Ramón Alzórriz ha señalado que "los tres grupos estamos determinados y convencidos de conformar un Gobierno progresista liderado por María Chivite" y ha señalado que no hay "ningún problema" porque "hay tres fuerzas políticas que tienen un mismo objetivo y además han sido mandatadas por la ciudadanía navarra". "Ya hemos avanzado antes de San Fermín y ahora seguimos en ese avance para conformar ese Gobierno cuanto antes", ha asegurado.

Alzórriz ha considerado que el resultado de las elecciones generales del domingo, en las que el PSOE fue la fuerza más votada en Navarra, "sin duda es un aval a la política de pactos" de los socialistas. "Sin duda es un aval a las prioridades políticas que han dado los Gobiernos socialistas de protección y progreso, de protección a las personas y progreso para que la sociedad avance, y ese avance tiene que ser desde la justicia social, desde la defensa de los derechos y libertades que entre todos y todas hemos conseguido, y desde el fortalecimiento de los servicios públicos. Yo creo que ha sido indudable e innegable que la ciudadanía ha refrendado eso, y además también ha refrendado que confía en el Partido Socialista para frenar a las derechas", ha indicado.

En cuanto a las posibles dificultades para negociar el reparto de cargos en el futuro Gobierno, Ramón Alzórriz ha afirmado que "es evidente que puede haber discrepancias en algunas cuestiones en el ámbito programático, digamos en las cuestiones lingüísticas o identitarias, eso lo tenemos todos claro y creo que cada uno defiende lo suyo, sin obviar que hay cuestiones en las que estamos de acuerdo y que son las que hay que llevar hacia delante, y luego evidentemente en la gestión seguramente habrá diferencias, pero la ciudadanía navarra nos ha mandatado claramente que tenemos que ponernos de acuerdo, que hay que dejar a las derechas en la oposición, y por lo tanto tenemos un compromiso con la ciudadanía para llegar a un acuerdo más allá de las discrepancias políticas que podamos tener".