El PSOE se abre a ampliar el uso de las lenguas oficiales en el Senado, pero no a todos los debates como quiere Junts

Granados no ve al PP dispuesto a reformar el Reglamento en profundidad y critica a los que trasladan que en el Senado "no se hace nada"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, ha mostrado su predisposición a poder ampliar en la Cámara Alta el uso de las lenguas cooficiales, que actualmente se utilizan solo en ciertas iniciativas, pero no ve con buenos ojos universalizar este uso, como plantea Junts en su propuesta de reforma del Reglamento que actualmente está en tramitación parlamentaria.

"En el Senado, en estos momentos, se pueden utlizar las lenguas cooficiales en determinas iniciativas y nosotros creemos que no estaría mal poder ampliarlas, no con el perímetro que quiere Junts", ha precisado la dirigente socialista en una entrevista con Europa Press.

El pasado mes de septiembre, el Senado, con el apoyo del PSOE, dio luz verde a la toma en consideración de esta propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara Alta planteada por Junts para que los parlamentarios puedan intervenir en los plenos, comisiones y en toda la actividad parlamentaria en cualquiera de las lenguas oficiales que hay en España.

En la actualidad, el Grupo Socialista ha solicitado una ampliación del plazo de enmiendas hasta el próximo 8 de febrero para poder seguir negociando con Junts esta iniciativa, que, según la memoria económica presentada por los independentistas catalanes, supondría un coste de 950.000 euros.

ENCONTRAR UN EQUILIBRIO

En este contexto, Granados, que ha reafirmado su rechazo a la universalización planteada por Junts, ha señalado, no obstante, que es un tema del que pueden "hablar". Asimismo, ha recordado que el PP votó a favor en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de una enmienda para promover el uso de las lenguas cooficiales, por lo que se ha mostrado "segura" de que van a encontrar un "equilibrio" en esta Cámara.

No obstante, Granados ha rehuido hablar de cesión ante esta negociación porque, según ha precisado, también es "voluntad" del PSOE, aunque todavía no están en el detalle concreto de la iniciativa planteada por Junts: "Tenemos reformas muy importants este período de sesiones encima de la mesa".

"Nosotros somos conscientes, y además militantes, del carácter territorial de esta Cámara, y creemos que el uso de las lenguas cooficiales es una riqueza y una expresión de cara al conjunto de la ciudadanía de esa pluralidad que tenemos en nuestro país", ha sentenciado Eva Granados.

RENUNCIA A SUS REFORMAS DE REGLAMENTO A CORTO PLAZO

Con todo, la portavoz socialista también se ha pronunciado sobre una reforma más integral del Reglamento del Senado: "Sería muy importante que se pudiera reformar con mucho consenso, con mayorías muy calificadas. Nuestras propuestas las tenemos encima de la mesa, pero no las planteamos porque no vemos ningún tipo de receptividad por parte del principal grupo de la oposición".

En este punto, Granados ha asegurado que "ya le gustaría" poder sentarse en una mesa para hablar de cómo reformar el Reglamento del Senado, pero, tal y como ha precisado, es de las que "escoge cuáles son los trabajos que hay que hacer en cada período de sesiones". "Y no veo en estos momentos al PP con disposición a ponerse a hablar de la reforma del Reglamento en profundidad", ha lamentado.

No obstante, sí que ha comentado algunos temas que tienen que ver con el voto telemático, los aforos y la asistencia a órganos internacionales, de los que ha dicho que están en las conversaciones, pero que en estos momentos "no están encima de la mesa para su reforma inmediata".

PROPUESTA DE VOX PARA REDUCIR PARLAMENTARIOS

Al ser preguntada por si ve que la propuesta que ha hecho Vox en algunas Asambleas autonómicas, como la de la Comunidad de Madrid, para reducir parlamentarios se puede extrapolar a la Cámara Alta, Granados ha señalado que este planteamiento "podría estar en el 'top ten' de la antipolítica".

Así, ha cargado contra la formación de Santiago Abascal, que en el Senado cuenta con tres parlamentarios, porque, según ha proclamado, si fuera por ellos "solamente se dedicarían a la política gente que tuviera rentas y que no fueran de la clase trabajadora".

Además, ha criticado que se "traslade" a la ciudadanía que en instituciones como el Senado "no se trabaja o no se hace nada".

"Les diría a Vox que pongan en valor la democracia y que intentemos dignificar las instituciones, necesitamos que haya más prestigio de las instituciones y la manera no es atacarlas, es mejorarlas, y ahora que ellos están siendo votados y tienen representantes en las instituciones, lo que pueden hacer es propuestas de reforma si creen que hay algo que funciona mal o se puede mejorar, van a encontrar seguro qué aliados para poder mejorar el funcionamiento de las instituciones, pero no atacarlas, no minarlas, diciendo que no sirven para nada", ha sentenciado la portavoz socialista en el Senado.