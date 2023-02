PSOE acusa a Ayuso de aprovechar el dolor de la familia de Carlos Saura para marcar la propaganda sobre la Sanidad

Carga contra el PP al que acusa de desmantelar la sanidad pública un día después de la manifestación de los sanitarios en Madrid

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y Portavoz del PSOE, María Jesús Montero, ha acusado hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid de aprovechar las palabras de dolor de la familia de Carlos Saura para "marcar la propaganda" de desapego a lo público y de que "no importa cuál sea la titularidad que puedan tener los servicios sanitarios, lo importante es que se paguen con los impuestos de los ciudadanos".

Así ha cargado hoy la Portavoz socialista contra la jefa del Ejecutivo madrileño, un día después de la manifestación que tuvo lugar ayer en Madrid y que concentró a unas 250.000 personas según la Delegación del Gobierno, a la que, entre otros, acudieron los candidatos socialistas a la comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.

Los socialistas han aprovechado esta protesta para acusar al PP de debilitar el sistema público de salud con el fin de privatizarlo. Para ello han dedicado el 90 por ciento de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE a tratar este asunto, sacando un documento para reafirmar su compromiso con la Sanidad pública.

Según María Jesús Montero, los 'populares' quieren dar la sensación de "desapego" a lo público. Cree que así lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el tuit que escribió ayer en agradecimiento a la familia de Carlos Saura por el reconocimiento que habían hecho, durante la ceremonia de entrega de los premios Goya, de los profesionales sanitarios que habían atendido al director de cine fallecido el pasado viernes.

Montero considera que Ayuso, con ese tuit, está "aprovechando las palabras de dolor y de agradecimiento a los profesionales de la familia de Carlos Saura, en donde, todo lo contrario, lo que se plantea por esa familia es la defensa del sistema público".

Según la Portavoz socialista, la presidenta madrileña "se aprovecha de ese agradecimiento al servicio sanitario para marcar la propaganda" de que "da igual que un servicio de estas características tenga titularidad pública o privada". Lo hace en referencia a otro tuit de la Comunidad de Madrid en el que se precisaba que el hospital de Villalba tiene gestión público-privada, aunque precisaba que la viuda de Carlos Saura no tenía por qué saberlo.

Cree que con esta afirmación, el PP está enviando "el mensaje de que no importa qué titularidad puedan tener los servicios sanitarios, lo importante es que se paguen con los impuestos de los ciudadanos".

Pero en su opinión, el propietario no debe ser una empresa privada que tiene ánimo de lucro, sino que el propietario es el ciudadano que paga el servicio sanitario con sus impuestos.

Por ello, y tras la manifestación de los sanitarios ayer en Madrid, la ministra de Hacienda se ha dirigido a la presidenta madrileña para decirla que tiene que saber que "cuando los ciudadanos se tiran a la calle como ayer en Madrid" en defensa de una sanidad pública, lo que están haciendo es "denunciar una política de debilitamiento y deterioro".

PIDE RESPETO PARA LOS MANIFESTANTES

Además, ha acusado a la 'popular' de privatizar la Sanidad "por la puerta de atrás" y de esgrimirlo como una de las grandes contribuciones al sistema sanitario. En este contexto, ha denunciado el incremento de seguros privados en la comunidad de Madrid, donde uno de cada tres ciudadanos lo tiene ya. También ha echado en cara a Ayuso que Madrid sea la CCAA que está a la cola de España en gasto sanitario por habitante o que haya tenido al menos 10 dimisiones de cargos sanitarios durante su gobierno por discrepancias en la gestión.

Y ante las palabras de hoy de Ayuso, reivindicando que la sanidad madrileña es de las mejores de Europa y acusando de "frustración" a la izquierda, Montero ha espetado que "no hay mayor sordo que el que no quiere oír". Dicho esto, ha defendido que si un domingo salen tantas personas a manifestarse "merecen un respeto" y ha emplazado a la presidenta de la Comunidad a ponerse manos a la obra, dialogar con los profesionales, atender el clamor de la calle y no echar balones fuera. "Lo que hace es incrementar el conflicto", ha espetado.

SACA PECHO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO

Montero también ha cargado contra el PP en términos generales al señalar que su objetivo es la "privatización" de la sanidad pública y por tanto siempre han querido que tengan un "progresivo deterioro" y debilitamiento para que generar la sensación de que no funcionan y no tienen el nivel que exigen los ciudadanos.

Así, ha situado al PSOE como "garantía" de preservar un sistema público "gratuito universal y de calidad", según ha subrayado Y ha aportado varios datos para sacar pecho de la inversión inversión del Gobierno del PSOE en Sanidad.

Montero ha remarcado que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, se ha incrementado un 145% el presupuesto para sanidad en relación a las últimas cuentas públicas aprobadas por un Ejecutivo del PP.

AUMENTO DE INVERSIÓN

En esta misma línea ha subrayado las aportaciones de los últimos ejercicios al sistema sanitario, de 16.000 millones de euros en 2020 y de 13.500 millones de euros al año siguiente para que la crisis de la pandemia no lo debiitara y para contribuir a revertir "los recortes" que se produjeron en la década anterior de gobiernos 'populares', según ha indicado.

También ha subrayado los mas de 1.000 millones de euros de inversión para atención primaria que ha beneficiado, según la ministra, a más de 13.000 centros, de los cuales 230 millones han ido destinados a la digitalización de la atención primaria, para reducir la burocracia.

Finalmente ha hecho hincapié en las medidas del Ejecutivo en favor de los profesionales sanitarios, como la convocatoria de "más de 67.000 plazas" y de un 40% más de plazas MIR especializadas. Además ha indicado que, para paliar el déficit de médicos, el Gobierno ha incrementado el número de plazas para residentes, superior al número de egresados de las universidades pública de Medicina.