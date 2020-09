El PSOE acusa a Ayuso de hacer "ingeniería contable" con los datos del Covid y le pide que abandone su "cerrazón"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha avisado este martes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que "por más que recurra" a la "ingeniería contable" con los datos de incidencia de la pandemia en la región, estos indican niveles "muy preocupantes" y requieren que abandone su "cerrazón", actúe "con determinación" y atienda las recomendaciones del Gobierno.

"Los expertos que dicen que ya vamos tarde. No se entiende la cerrazón de Ayuso y del PP de Madrid. No queremos una confrontación sino ayudar a la ciudadanía madrileña, apoyar a la Comunidad. Lo que no vamos es a avalar medidas que creemos que son insuficientes para atajar la curva", ha señalado.

Así lo ha asegurado durante al rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras la Junta de Portavoces, y en la que ha vuelto a reclamar al Gobierno madrileño --como lleva haciendo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desde la semana pasada--, que rectifique y endurezca las medidas para contener la pandemia.

"Son datos científicos, no posiciones partidarias. Con esos datos en la mano, no entiendo la posición de la señora Ayuso. El Gobierno le pide que actúe con determinación ahora para doblar la curva", ha remarcado, antes de advertir de que "no valen atajos" para combatir la pandemia".

"CONFLICTO ENTRE LOS QUE DICEN LOS EXPERTOS Y LA COMUNIDAD", NO CON EL GOBIERNO

"No es un conflicto entre dos instituciones, aunque lo pueda parecer. Es un conflicto entre lo que dicen los sanitarios, los expertos, los epidemiólogos y lo que dice la Comunidad. Le aseguro que no queremos un conflicto político con la Comunidad, sino que haga todo lo que está en sus manos para doblar la curva", ha insistido.

Respecto a la petición de la Comunidad de que los criterios que defiende Sanidad para restringir la movilidad se apliquen igual en el resto de Comunidades, Lastra ha señalado que fue la propia Ayuso la que señaló "con mucha vehemencia" que Madrid tiene "características propias" y que es un "caso especial", que requiere "un plan especial".

Asimismo, ha recordado que fue el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, el que hace diez días "lanzó una llamada de auxilio al Gobierno central por la pandemia", a la que respondió el presidente Pedro Sánchez, acudiendo a reunirse con Ayuso en la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol y acordando la creación de ese espacio de cooperación reforzada del Gruvo Covid-19.