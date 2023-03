PSOE acusa a Podemos de "mentir descaradamente" con la reforma del 'sÃ­ es sÃ­' y les anima a que publiquen su propuesta

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi L√≥pez, ha acusado este martes a Podemos de "mentir descaradamente" durante la toma en consideraci√≥n de la reforma socialista de la ley del 'solo s√≠ es s√≠' y ha animado al partido liderado por Ione Belarra a que haga p√ļblicas sus propuestas porque el Ministerio de Igualdad todav√≠a "no ha puesto soluci√≥n".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, L√≥pez ha dicho no entender intervenciones como la de diputada de Podemos Luc√≠a Mu√Īoz Dalda que, a su juicio, "se alejan de la realidad" y ha reclamado "sentido com√ļn". "Elaboramos una buena ley para proteger de manera integral a las mujeres victimas de la agresi√≥n que ha tenido un problema en el aspecto penal", ha recordado el portavoz, al tiempo que ha insistido en que se han "rebajado condenas" por lo que "si hay un problema" hay que buscar "soluci√≥n".

Patxi L√≥pez ha animado a sus socios en el Gobierno de coalici√≥n a "publicar" sus propuestas para reformar la ley del 'solo s√≠ es s√≠'. "No quer√≠an modificar la ley, y lo hemos visto hoy, porque solo era tomar en consideraci√≥n la √ļnica propuesta para intentar ese problema", ha explicado.

"Si no reconoces el problema, es que est√°s fuera de la realidad. Y si no haces una propuesta para arreglar el problema, eso roza la irresponsabilidad. Y nosotros (el PSOE) hemos querido arreglar el problema", ha indicado.

En este contexto, el dirigente socialista ha acusado a Podemos de "mentir descarademente" sobre la reforma socialista de la ley porque el PSOE "no ha pactado con PP y Vox" y no vuelve al Código Penal de 'La Manada' "ni de lejos". "No hemos tocado una coma del consentimiento", ha incidido López, que ha asegurado después que si Podemos miente está "siendo irresponsable por no decir impresentable".

Así, el portavoz del Congreso ha pedido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que adopte "una posición más proactiva" y no diga solo que hay que llegar a un acuerdo. "Haz algo, pon una posición o una propuesta encima de la mesa para ver cómo acercar posiciones", ha reclamado.