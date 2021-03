El PSOE acusa al PP de perpetrar en Murcia un nuevo "tamayazo" con "tres tránsfugas comprados": "El peor PP de siempre"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado este viernes que el PP ha perpetrado en Murcia un nuevo "tamayazo" --en alusión al caso de transfuguismo de Madrid en 2003--, y le ha acusado de haber comprado a tres diputados "tránsfugas" de Ciudadanos para que voten en contra de la moción de censura presentada por socialistas y 'naranjas', a cambio de darles una vicepresidencia y dos consejerías.

Según han puesto de manifiesto los socialistas en varios mensajes que han publicado en su cuenta de Twitter, el PP de Pablo Casado está demostrando ser "el peor PP de siempre", "amenazando y torciendo voluntades", en lo que consideran un nuevo caso claro de transfuguismo y de "corrupción sistémica". "No es la primera vez", avisan.

"El cambio de Casado hoy se gira en tamayazo", denuncian en otro de sus mensajes publicados en la cuenta oficial del PSOE, en el que señalan los cargos que asumirán en el nuevo gobierno del presidente 'popular' Fernando López Miras los tres diputados de Ciudadanos que van a votar en contra de la moción de censura. "Los tres tránsfugas convencidos", afirma el PSOE.

Antes de que el presidente murciano confirmara en rueda de prensa su acuerdo con estos tres diputados de Ciudadanos que han decidido desmarcarse de la moción de censura presentada por su partido junto al PSOE hace dos días, y que ellos mismos firmaron, el PSOE ya había avisado de que se estaban produciendo un "Tamayazo en vivo y en directo".

"Un gobierno atravesado por la corrupción se revuelve con una práctica mafiosa: la compra de voluntades y el transfuguismo. Este es el PP de Casado", aseguraban los socialistas, que en un primero momento, al conocerse las primeras informaciones de ese movimiento del PP, aseveraban todavía que ese pacto que estaban haciendo público los 'populares' para frustrar la moción era "falso".

Tras confirmarse el fracaso de la moción por el acuerdo entre el PP y esos tres diputados murcianos de Ciudadanos, los principales dirigentes del PSOE se han apresurado a denunciar lo que consideran una práctica corrupta por parte del PP.

LASTRA ACUSA AL PP DE "CORROMPER LA POLÍTICA"

"Lo que estamos viviendo no es 'hacer política', es corromper la política. Esto es la corrupción sistémica del Partido Popular", ha denunciado la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, en las redes sociales.

En esta misma línea, el coordinador territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha lamentado que "lo que está pasando en Murcia demuestra que el nuevo PP del que habla Pablo Casado, es exactamente el peor PP de siempre". "El PP que oculta y mantiene la corrupción. El PP de la Gurtel, Lezo...La democracia se debilita", ha asegurado.

"Si ayer nos sobraban los motivos, hoy no hay excusa para no desalojar al PP del gobierno de Castilla y León. Señora Arrimadas, la regeneración de nuestras instituciones no puede esperar ni un día más", ha avisado el portavoz socialista en el Senado, aprovechado para pedir a Ciudadanos que apoyen la moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León.