El PSOE afirma que Feijóo "claudica ante Vox" y critica que no aplicase la ley contra la discriminación LGTBI en Galicia

Sicilia censura que el colectivo LGTBI fue "despreciado y olvidado" por Feijóo: "Lo que no ha sido bueno para Galicia, no lo será para España"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, haasegurado este sábado desde Santiago de Compostela que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "claudica ante Vox" y ha censurado que no haya aplicado la ley contra la discriminación LGTBI en Galicia, a iniciativa de los socialistas gallegos, aprobada en 2014 con los votos favorables del PP, del PSdeG y del BNG.

Así, ha señalado que Feijóo "no pudo decir que no" a esta ley porque "evidentemente no se iba a negar a luchar contra la discriminación", pero "la guardó en un cajón".

"Lo que no ha podido aplicar en Galicia, no va a poder aplicarlo a nivel nacional y más aún dependiendo de la extrema derecha, porque está claro que lo que ha hecho Feijóo en este último tiempo ha sido claudicar: primero ante la corrupción de su partido y después ante la extrema derecha de Vox", ha criticado.

En este sentido, ha cuestionado que "si ha tenido la posibilidad de luchar contra la discriminación con una ley en Galicia y no la ha querido aplicar, ¿qué va a hacer entonces a nivel nacional?".

Así, ha añadido que ahora "Feijóo ya no es libre" y "está hipotecado por la extrema derecha". "Si no cree en la lucha contra la discriminación, imagínense si está hipotecado por Vox y la extrema derecha que día tras día lo que hace es atacar a colectivos como el LGTBI o llegar a despreciar a las personas con discapacidad, como vimos hace unos días a una diputada de Castilla y León", ha manifestado.

Sicilia, que ha participado en unas jornadas en Santiago sobre la 'Ley Zerolo' --Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación--, ha insistido también, sobre el actual presidente del PP, que "lo que no ha sido bueno para Galicia, tampoco lo va a ser para España".

Asimismo, ha censurado que el colectivo LGTBI ha sido "despreciado y olvidado" por Núñez Feijóo y por el Gobierno de Galicia. Ante esto, ha argumentado que en los últimos años "tan solo ha destinado el 0,002%" a políticas para el colectivo LGTBI y para "luchar contra la discriminación que sufre este colectivo".

En esta misma línea, ha sentenciado que el líder de los populares "no ha creído en las políticas para luchar contra la discriminación".