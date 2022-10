PSOE-A apoya reformar la ley de la RTVA y responsabiliza al PP-A de que Por Andalucía se quede "fuera" del consejo

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha indicado este miércoles que apoya la iniciativa que el grupo parlamentario Por Andalucía ha presentado para reformar la ley que regula la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y la de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), y ha responsabilizado al PP-A de que dicho grupo se haya quedado "fuera" del reparto de puestos acordado entre PP-A, PSOE-A y Vox para el consejo de administración de la RTVA y para el CAA.

En rueda de prensa en el Parlamento, la representante del PSOE-A se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas después de que la portavoz del grupo Por Andalucía, Inmaculada Nieto, haya anunciado la presentación de una proposición de ley para la modificación de la Ley de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), con la pretensión de que recoja la obligatoria inclusión de todos los grupos parlamentarios en el consejo de administración del ente autonómico sin que ello implique un aumento del número de sus integrantes, que en estos momentos es de nueve, así como en el Consejo Audiovisual.

La portavoz socialista ha indicado que es "verdad" que hubo una "reunión" en la que "se planteó esta posibilidad, y en principio el PSOE y el PP estábamos de acuerdo", y ha querido dejar claro que los socialistas siguen "estando de acuerdo" con esa propuesta.

De igual modo, Ángeles Férriz ha aseverado que en el acuerdo que ha firmado con el PP para la renovación del consejo de la RTVA y del Consejo Audiovisual --que concede cinco puestos a propuesta del PP-A, tres seleccionados por el PSOE-A y uno a criterio de Vox en cada uno de dichos dos órganos-- ella no ha dejado "fuera a ningún grupo político", sino que lo que ha hecho ha sido sentarse "con el PP para plantear medidas que nos parecían imprescindibles para la RTVA", y no para hablar de ningún otro partido político que no fuera el suyo.

"El PP es quien decide la configuración de la RTVA" en virtud a su mayoría absoluta en el Parlamento, ha sostenido la portavoz socialista, que al respecto ha apostillado que no le parece "bien" que "se le pidan cuentas al partido de la oposición que tiene 30 diputados y no al que gobierna, que decide quién va a esos órganos, que tiene en su mano hacer una modificación" legal como la que se plantea, y "que es el que ha dejado fuera a Por Andalucía".

En esa línea, Férriz ha insistido en que el PSOE se sentó con el PP "con la debilidad que nos da tener 30 diputados", y lo que planteó a los 'populares' es "que se respetara nuestra proporcionalidad en cuanto al resultado electoral" en la composición de dichos órganos, de forma que es "injusto" que se le achaque "responsabilidad" al Grupo Socialista de que Por Andalucía quede fuera del consejo de la RTVA, cuando es "el PP el que tiene que decidir cómo conjugar los intereses de todos los grupos políticos", y "las cuentas hay que pedírselas" a los 'populares'.

Ángeles Férriz ha remarcado así que el PSOE es un partido "coherente" y mantiene su "apoyo" a la proposición de ley de Por Andalucía, al tiempo que ha rechazado que el Grupo Socialista deba ceder alguno de sus puestos a la confluencia de izquierdas mientras que el grupo que cuenta con mayoría absoluta, en referencia al PP-A, no tenga que hacerlo ni plantear "una solución", teniendo en cuenta que es "quien ha llevado las negociaciones y ha tomado las decisiones", según ha insistido.