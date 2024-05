El PSOE de Aragón recrimina el "infantilismo" y la "falta de altura" de Azcón en su critica a la ONU

ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez, ha calificado de "muy poco ejemplar" el comportamiento de los miembros del Gobierno de Aragón, empezando por su presidente, a raíz del informe de los relatores de la ONU sobre la derogación de la ley de memoria democrática, demostrando "infantilismo y falta de altura del presidente, tanto en las formas como en el fondo".

Pérez ha recordado que el presidente empezó cuestionando el informe para luego trasladar por carta al máximo representante su postura, "cosa que podía haberlo hecho desde el principio si no estaba de acuerdo, "ahorrándonos el bochorno y la cascada de declaraciones de todos", ha reprochado.

En cuanto al fondo, la portavoz socialista ha objetado que recrimine al organismo la ausencia de comparecencia del gobierno para evitar supuestos sesgos en el informe. Pero, "qué cuestión es más objetiva que analizar un texto publicado en el Boletín Oficial de Aragón donde dice lo que el gobierno ha querido manifestar sin ninguna interferencia?", se ha preguntado Mayte Pérez.

Además, ha reparado que en el plan anunciado para contemplar a todas las víctimas pero ha subrayado que "la condición de víctima merece un reconocimiento legal, no arbitrario, no sectario, dejado al albur de la voluntad política de querer ayudar o participar o no". Con respecto a la introducción de las víctimas de ETA, la portavoz socialista ha recordado que Aragón es una de las pocas comunidades autónomas con ley propia de reconocimiento de las víctimas del terrorismo que, precisamente, se modificó a principios de 2023 para ampliar derechos. "Por tanto, para el PSOE las víctimas del franquismo merecen, por justicia, la misma consideración".

Por ello, el PSOE ha registrado en forma de Proposición de Ley, la Ley de Memoria Democrática derogada para abrir un debate "enriquecedor" en el seno del Parlamento. Y precisamente, considerando a las Cortes de Aragón como el órgano de representación de todos los aragoneses, el grupo socialista va a solicitar que el Parlamento se presente como alegación al informe de la ONU, a diferencia de lo que propone Azcón, que solo sea el gobierno.

Igualmente, el PSOE ha solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno de Aragón ante hechos tan relevantes para que explique su posición.