El PSOE asegura que el "fuego" de la Kitchen se extiende sobre el PP madrileño y acusa a Cs de "blanquear" la corrupción

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El senador del PSOE por Madrid José Cepeda ha asegurado este martes que el "fuego" de la 'operación Kitchen' afecta directamente al PP madrileño, "el espejo" en el que el presidente del partido, Pablo Casado, "quería ver reflejado para España".

En declaraciones a los medios desde el Senado, Cepeda ha instado a Casado a que "no se desmarque" de la comisión de investigación sobre Kitchen, como se denominó el operativo supuestamente desplegado desde el Ministerio del Interior para espiar el extesorero del PP Luis Bárcenas.

"Que sea cierto que no va a pasar ni una. Que cumplan con eso de que quien la hace la paga, y que se comprometa a soltar amarras en cualquier conducta no ejemplar del PP", ha apuntado el senador socialista, que ha señalado que Casado debería estar "muy preocupado" con su "cocina" --Kitchen en español-- y con las llamas que afectan a Génova 13.

En esta línea, Cepeda, que ha comparecido acompañado por el secretario general del grupo socialista, Tontxu Rodríguez, se ha referido al caso del senador del PP David Erguido, después de que la Audiencia Nacional que instruye la macrocausa 'Púnica' le haya citado en calidad de investigado.

EL CASO DEL SENADOR ERGUIDO NO ES PUNTUAL O ALEATORIO

"Instamos al PP a que tome medidas urgentemente con el senador investigado para que los ciudadanos no vean al Senado como una institución que blinda a los senadores ante los problemas con la Justicia", ha explicado Rodríguez.

Por su parte, Cepeda ha descartado que el caso de Erguido sea "una cosa puntual" o "aleatoria". "Hay que hacer un análisis de lo que ha pasado en el PP en los últimos años", ha aseverado, para después dirigirse de forma directa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"¿Qué opina de esto? No dijo nada ayer y hoy tampoco. De ese espejo donde el señor Casado quería verse reflejado para España no hemos obtenido ni el más mínimo comentario. Yo creo que en la Comunidad de Madrid tenemos hoy el coronavirus con una presidenta que no sabe gestionarlo y un virus, el de la corrupción del PP", ha añadido.

En este contexto, Cepeda ha cargado contra Ciudadanos, el "partido que vino a regenerar la vida pública" y los "estandartes de la nueva política", por seguir sosteniendo a Díaz Ayuso. "¿Cs qué está haciendo en la Comunidad? ¿Va a ser el apoyo de la corrupción endémica del PP? ¿Van a seguir en esta dinámica de blanquear al PP? Están blindando un sistema corrupto endémicamente", ha zanjado.