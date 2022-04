PSOE avisa a ERC que no se entendería un voto en contra de las medidas por la guerra y las desvincula del "caso Pegasus"

Felipe Sicilia insiste en constituir la Comisión de Secretos con todos los grupos a pesar de que PP y Vox rechazan a Bildu e independentistas

Así lo ha afirmado en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva socialista, en la que también ha insistido en que se constituya la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso "con todos los grupos", para que comparezca la directora del CNI, a pesar de que PP, Vox y Cs rechazan la presencia en la misma de Bildu y de los independentistas.

Felipe Sicilia ha comenzado su intervención de hoy, tras la reunión de la Ejecutiva socialista, reclamando "unidad y apoyo" a las medidas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra y que tienen que convalidarse este jueves en el Congreso. "No entenderíamos un voto en contra de ese decreto", ha señalado en referencia al PP.

Pero al ser preguntado si temen que ERC pueda no apoyar el citado decreto, tal y como han advertido hoy, dado que no han quedado satisfechos con las explicaciones del Gobierno a la Generalitat sobre el presunto espionaje a 63 independentistas, Sicilia ha vuelto a recalcar que el Gobierno no entendería un voto en contra a ese decreto.

De hecho, ha desvinculado las medidas económicas del Ejecutivo del "caso Pegasus" y ha llegado a decir que no cree que la Legislatura esté en riesgo por este asunto. En esta misma línea, fuentes socialistas, han negado preocupación por el caso de los presuntos espionajes y se han mostrado convencidos de que el decreto anticrisis que debe convalidar el Gobierno esta semana saldrá adelante.

INSTA AL PP A NO BLOQUEAR LA COMISIÓN DE SECRETOS DEL CONGRESO

En este sentido, ha recalcado la intención del Gobierno de ser transparente y está dispuesto a tener "total claridad" con el tema del presunto espionaje, por lo que ha instado al PP a no bloquear la constitución de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Incluso ha afirmado que se puede desbloquear con "diálogo".

La constitución de esta Comisión está regulada por una resolución de la presidencia del Parlamento que realizó en 2004 el entonces presidente de la Cámara Manuel Marín. En ella se establecía que sus miembros debían contar con el apoyo de 210 diputados.

Esto ha impedido que se haya constituido la citada Comisión en la actual Legislatura, ya que tanto PP como Vox y Ciudadanos rechazan dar su apoyo a los candidatos de Bildu y de los independentistas.

Sin embargo, hoy el Portavoz del PSOE ha insistido en que se cree esa Comisión para que pueda comparecer en ella la directora del CNI, como ha prometido el Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el fin de explicar el resultado de la investigación interna que va a llevar a cabo el Centro Nacional de Inteligencia sobre el presunto espionaje a través del sistema Pegasus de 63 independentistas.

Además, el PSOE quiere que la Comisión de Secretos se constituya en base a la actual resolución que está en vigor. "Confiamos en que no haya que modificar ni poner en marcha una nueva resolución, con la que hay se pueda poner en marcha esa comisión", ha precisado Felipe Sicilia.

EL CONTROL INTERNO, PARA SABER CÓMO HA SIDO EL SUPUESTO ESPIONAJE

Al ser preguntado si no cree que el hecho de abrir un control interno en el CNI es un reconocimiento de que el espionaje se ha producido, Sicilia ha señalado que el control interno lo que demuestra es que el Gobierno quiere "absoluta transparencia" ante la más mínima duda por las informaciones que han aparecido de espionaje sin respaldo legal.

En este sentido, el portavoz del PSOE ha dejado claro que no está reconociendo que el Gobierno no lo haya hecho bien, sino que no quiere que quede sombra de duda. Por ello, ha insistido en que la investigación interna es para comprobar si se ha trabajado de manera correcta y ha pedido esperar a que concluya ese control interno y a que comparezca la directora del CNI para explicarlo.

"Queremos saber cómo se han producido esos supuestos espionajes", ha exclamado al tiempo que apuntaba a que "ahora no hay ninguna conclusión más allá de una información que dice que ha habido un espionaje a diferentes dirigentes independentistas de Cataluña".

De hecho, fuentes socialistas aseguran que este control interno "es la única llave que puede abrir el Gobierno" y que si hubiera que investigar a otras instituciones del Estado, la Justicia tendría capacidad para ello.

COMPARA A FEIJÓO CON LE PEN

En otro orden de cosas y al hilo de las elecciones presidenciales en Francia que dieron la victoria este domingo a Emmanuel Macron frente a Marine Le Pen, el portavoz del PSOE ha señalado que Francia ha conseguido realizar un veto democrático a la extrema derecha al que se ha sumado la mayoría de partidos incluido el partido hermano del PP.

Sin embargo, el PP de Feijóo a su juicio "ni piensa ni hace lo mismo" según ha indicado, al tiempo que ha afirmado que los mensajes de apoyo a Macron del líder del PP y del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco han sido "con la boca pequeña" y les ha vuelto a acusar de abrir las puertas del poder "a la ultraderecha de Vox".

En la misma línea ha indicado que Feijóo quiere parecerse a Macron, pero "cada día se parece más a Le Pen" y que el plan económico del PP es "populismo fiscal" porque recorta, según ha afirmado, en pensiones, sanidad y educación pública.

En la misma línea, ha pedido a Feijóo y al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno Bonilla que aclaren si la dirigente de Vox, Macarena Olona estaba visitando este domingo a Marine Le Pen para celebrar un resultado que finalmente no ocurrió y si estarían dispuetos a que fuera vicepresidenta de Andalucía en un posible gobierno de coalición con Vox.