El PSOE busca para el Ayuntamiento un candidato "reconocido" y no descarta perfiles de la sociedad madrileña

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido este viernes que están buscando para el Ayuntamiento de Madrid a un candidato "reconocido" y no descartan perfiles que vengan de la sociedad madrileña.

"No necesariamente tiene que ser político de profesión, yo no soy político de profesión y aquí me tenéis", ha trasladado Lobato en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional al ser preguntado sobre posibles candidatos de cara a las elecciones de 2023.

Para Lobato, es necesario que se recupere el papel "progresista" de la ciudad de Madrid después de alcaldes como "Enrique Tierno Galván y Manuela Carmena". Los requisitos que buscan para el candidato en el Ayuntamiento de la capital es que sea "reconocido y reconocible por la amplia mayoría de la sociedad española".

Asimismo, quieren a una persona que tenga "hambre, ilusión y las ganas" y que sea "absolutamente identificable" con la que todos se sientan representados.

"Ese es el perfil y es en lo que trabajamos y estoy contento e ilusionado. Tenemos el mes de noviembre centrado en ese foco en la ciudad de Madrid y creo que va a ser un buen camino. Mi trabajo es pedir ayuda a la sociedad formando equipos, dirigirme a todos los sectores y pedir a gente se incorpore a este proyecto de mayorías para cambiar las cosas y lo mismo en Madrid ciudad", ha expuesto.

En cuanto a si podría ser un ministro el candidato, Lobato ha indicado que podría perfectamente un ministro cumplir con estos requisitos, pero al igual "que otros miembros de la sociedad madrileña y del partido los cumplen".