PSOE C-LM afirma que la Comunidad de Madrid "necesita cumplir" para evitar la expansión de la pandemia

TOLEDO, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha expuesto que Castilla-La Mancha ha "cumplido" con el número de rastreadores y, ahora, "Madrid necesita cumplir" para evitar la expansión de la pandemia.

Con ello, ha explicado que hoy "una parte importante de los brotes que se están dando en el conjunto de España pertenecen a la Comunidad de Madrid", una región con una fuerte conexión con Castilla-La Mancha, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Nosotros no estamos diciendo que los madrileños son culpables de nada, el culpable es el virus, evidentemente, pero hay que adoptar medidas, hay que adoptar medidas con seriedad, con rigor y anteponiendo los intereses de los ciudadanos de Madrid y Castilla-La Mancha, a los intereses políticos y particulares de cualquier partido político", ha considerado.

Así, ha reclamado al presidente regional del PP, Paco Núñez, que "defienda" a los ciudadanos de la comunidad y, con ello, ha recalcado que el "combate" es contra el virus y no entre partidos políticos.

De este modo, ha instado a Núñez a solicitar a la Comunidad de Madrid que, "por favor, se deje de historias, de alharacas, de echar las culpas a otros" y asuma "sus responsabilidades".

"El virus no tiene ideología y lo que sí sería realmente lamentable es que el combate contra el virus tenga ideología", ha dicho.

ESFUERZO DE CLM

En este sentido, ha apuntado el esfuerzo del Gobierno de Castilla-La Mancha para tener un número suficiente de rastreadores y también para preparar el inicio del curso escolar.

En concreto, en materia educativa, ha destacado que se han hecho 40.000 test al personal docente y no docente, y además se van a contratar a 3.000 profesionales adicionales.

"Lo que no se puede hacer es amontonar a los profesores de Madrid para hacer largas colas y luego no ser capaces de dar solución", ha señalado Mora, quien ha añadido que "no se puede tampoco permitir que se tenga que echar la culpa a los profesores de Madrid por haberse ido de vacaciones como han llegado a decir".

Con todo, ha insistido en trasladar a Núñez que "convendría, de verdad, que el PP de Castilla-La Mancha estuviese, por una vez, en su lugar, y su lugar es defender los intereses de todos nuestros conciudadanos, de esos que les votan a ellos, que nos votan a nosotros o que votan a otros".

"Da pena que se haga política con el problema del virus y no se esté en lo que se deba y en lo que se debe de estar. Por tanto, creo que hay que seguir en esa lucha de unidad contra el virus, que hasta ahora hemos manifestado prácticamente todos, menos el PP de Castilla-La Mancha y el señor Núñez", ha concluido.