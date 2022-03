PSOE C-LM pide a Gobierno que no acometa reforma fiscal propuesta por expertos mientras dure guerra de Ucrania

Cs y PP coinciden en que no se apliquen medidas que supongan mayor carga impositiva para ciudadanos y proponen rebajar varios impuestos

TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha reclamado que el Gobierno de España mantenga su compromiso, expresado recientemente, de que mientras perdure la crisis económica derivada del conflicto de Ucrania, y no existan perspectivas de crecimiento económico, "no se acometa ningún tipo de reforma fiscal, como la recogida por el Comité de Expertos en el Libro Blanco sobre la reforma tributaria".

Asimismo, Ciudadanos reclama al Gobierno regional a que inste al central para que no se lleve ninguna de las propuestas que provienen de este comité de expertos que supongan un aumento de carga impositiva a ciudadanos y empresas, mientras que el PP, en la misma línea, insta "vehementemente" al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la desestimación de las políticas recaudatorias anunciadas en este libro blanco.

Las propuestas de resolución de los tres grupos se han sustanciado en el debate de este jueves en el pleno de las Cortes, relativo a las conclusiones elaboradas por el Comité de Personas Expertas para la Reforma del Sistema Tributario elaborado a instancias del Gobierno de España. La única propuesta que ha salido adelante ha sido la del PSOE, gracias a la mayoría que tiene en el Parlamento, mientras que las de Ciudadanos y PP han quedado rechazadas, aunque ambos partidos se han abstenido en la votación de sus respectivas propuestas.

El primero en abrir el debate ha sido el diputado de Ciudadanos David Muñoz, que a su vez ha lanzado una propuesta a los socialistas para presentar un documento conjunto en el que PP, PSOE y Ciudadanos "insten a Pedro Sánchez a que no pongan en marcha estas medidas".

"LIBRO DE PETETE SÁNCHEZ"

En su turno de palabra, Muñoz ha criticado que la propuesta de fiscalidad del Gobierno es el "libro de Petete Sánchez", que ha tildado de "cobertura y coartada intelectual al Gobierno central para la subida de impuestos" y ha comparado el sistema actual español con "un queso emmental suizo" con unos "agujeros grandes y profundos". "Proponemos un queso manchego, sin agujeros donde se cuele nada, un sistema tributario eficiente", ha aseverado.

Se ha mostrado a favor de acometer una reforma fiscal, porque "los ciudadanos tienen la percepción de que pagan demasiados impuestos para los servicios públicos que tienen" con "un sistema tributario que lo agrava todo", pero ha señalado --parafraseando a San Ignacio de Loyola-- que en "tiempos de desolación, no hay mudanza". "Es hora de alivios fiscales, de sacarle a las familias la piedra que le ponen en la cesta de la compra por la inflación, es hora de aliviar lo que pagan las empresas. No es hora de experimentos fiscales con gaseosa, si este libro blanco se lleva a efecto lo va a pasar muy mal toda la población", ha advertido.

Ciudadanos, en su propuesta, pide que las Cortes insten al Gobierno regional, para que a su vez inste al Gobierno de España, "a no llevar a cabo ninguna de las propuestas contenidas" en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que suponga un aumento de los impuestos de los ciudadanos y las empresas, así como a llevar a cabo "las modificaciones normativas para reducir los impuestos que pagan los españoles por alimentos básicos y por el consumo de energía, aliviando así los efectos de la inflación en las familias".

Además, piden a las Cortes que insten al Gobierno regional a presentar, con urgencia, un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha para reducir el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las rentas medias y bajas de la región y a crear un Cheque Energético para autónomos y pymes, con el objetivo de paliar el efecto de la subida del precio de la energía en los costes empresariales.

PP Y EL LIBRO NEGRO

De su lado, el diputado del PP Miguel Ángel Rodrígez ha advertido que las propuestas de este comité de expertos conforman "un libro negro" porque pinta "un panorama muy negro para España y Castilla-La Mancha" y persigue como "objetivo subir impuestos". "Está cargado de ideología, solo importa recaudar para gastar, con la falsa premisa de mantener el Estado del Bienestar".

En este punto, ha coincidido con Ciudadanos al expresar que este documento es "la coartada perfecta para subir los impuestos", extremo que el diputado del PP ha aprovechado por trasladar esta crítica al terreno regional, acusando al Gobierno de Emiliano García-Page "de convertir a Castilla-La Mancha en un infierno, exprimiendo a los que pagan".

"Se trata de que haya cada vez más gente contribuyendo, Page se ha convertido en un discípulo aventajado de Sánchez, no sé si está haciendo méritos para un cameo en la serie que va a hacer Sánchez", ha ironizado.

Por su parte, la propuesta en su PP insta "vehementemente al Gobierno, el cese y desestimación de las políticas recaudatorias anunciadas" de este libro blanco, piden al Gobierno de Castilla-La Mancha que ponga en marcha "un completo paquete de medidas fiscales" dentro de sus competencias para reducir la carga impositiva en la región, como la rebaja en el tramo autonómico del IRPF o suprimir de inmediato el canon medioambiental (DMA).

Los 'populares' instan también al Gobierno regional para que, a su vez, pida al de España a la inmediata rebaja de los tipos impositivos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y a tomar medidas urgentes para frenar el precio de la energía eléctrica.

PSOE Y EL APOCALIPSIS

En respuesta a PP y Cs, el diputado socialista Fernando Mora ha confesado sentirse "anonadado" por la "nueva edición del Apocalipsis escrita por David Muñoz y Miguel Ángel Rodríguez", dejando claro que este libro blanco "es un informe, no una decisión política", y está compuesto por recomendaciones que el Gobierno "puede aceptar o no", y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a no aplicar en unas circunstancias de crisis como las actuales.

"Este debate es pura ficción, seguirán con el rollo a lo largo de los meses, para cansarnos con lo mismo", ha reprochado Mora, remarcando que estas propuestas elaboradas por expertos tendrán que depurarse y se llevarán a cabo "siempre y cuando el desarrollo y la recuperación del país sean reales".

Por su parte, en su propuesta de resolución, los socialistas instan al Gobierno de Castilla-La Mancha para que traslade al Gobierno de España la urgente necesidad de adoptar medidas que contengan la subida del precio de los carburantes y a que este siga insistiendo ante las autoridades comunitarias para alcanzar unos precios justos y razonables de la energía.

Para cerrar el debate, el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha descrito este documento como "un ejercicio académico realizado por expertos", con una extensión de 700 páginas, que ni a él mismo le ha dado tiempo a leer, acusando a los diputados de no haberlo hecho porque leerlo requiere cierta especialización tributaria. "Es infumable, esto es para ratitos", ha bromeado.

Por ello, les ha recomendado leer el artículo 31 de la Constitución que dice que "el ciudadano debe tributar de acuerdo con su capacidad económica", un principio de justicia e igualdad que el libro blanco ha intentado recoger, ha defendido el consjEero. Asimismo, ha acusado a PP y Cs de hacer demagogia en el ámbito de los impuestos, cuando "el único que los ha bajado" ha sido el Gobierno de García-Page en Castilla-La Mancha.