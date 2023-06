PSOE Cantabria cree que en las negociaciones entre PP y PRC hay "intereses por debajo de la mesa"

Cuestiona que el PRC ponga como "condición" al PP para abstenerse en la investidura de Buruaga que no haya comisiones de investigación

SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pablo Zuloaga, candidato a la Presidencia regional en las elecciones del pasado 28 de mayo, cree que en las negociaciones entre el PP y el PRC sobre la gobernabilidad de la comunidad autónoma hay "intereses" que "parece que están por debajo de la mesa". "Habrá que estar muy pendientes", ha afirmado.

Así se ha pronunciado después de que anoche el PRC confirmara que iba a facilitar la investidura como presidenta de Cantabria de la candidata del PP, María José Sáenz de Buruaga, y que los populares puedan gobernar en solitario, tal y como ésta le volvió a reclamar ayer en su intervención ante la Junta Directiva Regional de su partido y hoy se lo haya pedido personalmente por teléfono, quedando citados a una reunión para la próxima semana.

Zuloaga, que justo antes de estas declaraciones había presidido la Comisión Ejecutiva Regional de su partido, cree que Buruaga y Revilla están haciendo un "auténtico papelón" y entiende que en esa postura que ahora ambos parecen compartir en favor de un Gobierno del PP en solitario "confluyen los intereses de unos y otros", unos intereses de los que --ha dicho-- "poco se hablan y que parecen estar por debajo de la mesa".

Cuestionado acerca de cuáles son sus sospechas acerca de esos "intereses por debajo de la mesa" a los que se refiere, Zuloaga ha señalado que "no es una cuestión de sospecha" después de que el PRC haya puesto --dice el socialista-- "algunas condiciones que no se acaban de entender", como es que no haya comisiones de investigación como las hubo en el anterior Gobierno del PP (2011-2015) sobre decisiones adoptadas por el anterior bipartito PRC-PSOE (2003-2011).

Zuloaga ha ironizado sobre esta petición expresada ayer por Revilla para facilitar la investidura de Buruaga y ha señalado que "cree que el Gobierno de Cantabria, por lo que menos en lo que respecta al PSOE, no tiene nada que ocultar".

Y es que, según ha defendido, los socialistas han actuado durante estos cuatro años en el Gobierno, en los que él ha sido vicepresidente regional, "con absoluta transparencia y absoluta claridad".

El líder de los socialistas ha criticado que las condiciones que plantea el PRC para dejar gobernar al PP en solitario sean de este tipo y "no haya acuerdos de Gobierno ni en las políticas que deben desarrollarse".

"El PRC quiere plegarse a los intereses del PP a cambio de nada", ha dicho Zuloaga, que ha contrapuesto ello con el acuerdo de Gobierno que sellaron socialistas y regionalistas en la pasada legislatura y que, según ha dicho, ha permitido llevar a cabo "una labor de Gobierno extraordinaria" y que permite que Cantabria siga "generando economía y empleo" gracias a las políticas desarrolladas por los socialistas.

Además, ha recordado que el acuerdo de Gobierno PRC-PSOE también giró sobre el denominado "papeluco' (por el que los socialistas desde el Gobierno de España adquirían varios compromisos de inversiones en Cantabria y otras cuestiones), un documento que, según Zuloaga, "ha traído grandes noticias" y le ha "permitido defender" Cantabria "como nadie".

Así, ha incidido en los "giros de guión" de PP y PRC en los últimos días y, sobre todo, en la "contradicción extraordinaria" y en el "aparente cambio de espacio político" de los regionalistas, que en esta legislatura ha desarrollado, en coalición con el PSOE, "políticas progresistas" en el Gobierno de Cantabria y ahora "esté planteando políticas radicalmente diferentes de la mano del PP", con un "modelo de gestión de lo público es otro".

Por otra parte, Zuloaga ha señalado que otros de los asuntos abordados en la Ejecutiva del PSOE de Cantabria de hoy es de la "importancia de conseguir acuerdos de gobernabilidad que permitan avanzar" en aquellos ayuntamientos donde estos pactos sean posibles.

Dichos acuerdos están en manos de los equipos de negociación del partido en Cantabria, coordinados por la secretaria de Organización, Noelia Cobo, y el secretario de Política Municipal, Secundino Caso, alcalde de Peñarrubia.

Una de las cuestiones que, según ha dicho, marcarán el devenir de las negociaciones será la revisión del escrutinio que se está llevando a cabo este viernes en la Junta Provincial, donde también se produce el recuento del voto residentes en el extranjero, que "puede suponer cambios" pues son 2.537 votos extranjeros en la comunidad autónoma.

Según ha dicho, estas cuestiones pueden marcar el devenir de varios ayuntamientos importantes que tienen que ver con "ecuaciones de gobernabilidad" y que pueden caer de la mano del PRC, como por ejemplo Torrelavega, o del PSOE, como podría ser Reinosa, Los Corrales de Buelna o en Ampuero.

En relación a los ayuntamientos, Zuloaga ha sido cuestionado acerca de informaciones que apuntan a que el PSOE en Reinosa --que fue el partido más votado en el municipio y logro 4 concejales, los mismos que el PP-- podría sentarse a hablar con Vox y que, según el líder de los socialistas, se deben "a algún error". "El PSOE de Reinosa estoy seguro de que no se va a sentar con Vox", ha dicho.

23-J

En la Ejecutiva también se han hablado de las próximas elecciones generales, adelantadas al 23 de julio, en las que, según Zuloaga, "la única alternativa de futuro para España y Cantabria es la que defiende el PSOE".

Zuloaga ha insistido en que, de cara al 23J, es "fundamental" hacer entender a la ciudadanía que "si queremos seguir avanzando el PSOE tiene que ganar las lecciones en España y Cantabria".

El líder de los socialistas cántabros ha vuelto a hacer un llamamiento a votantes progresistas que en los comicios autonómicos y municipales del domingo votaron a otras formaciones a hacer que esos votos "no se pierdan de nuevo" y se materialicen en "diputados y senadores que defiendan los intereses de la mayoría".

De cara a la elaboración de las candidaturas del PSOE de Cantabria para esa cita electoral, ha avanzado que la semana que viene se celebrarán asambleas de militantes, a las que seguirá un Comité Ejecutivo Regional el jueves, 8 de junio, por la tarde, para llevar al Comité Federal convocado para el día 10 unas listas que tengan a las personas "mejor capacitadas para defender los intereses de los cántabros en las Cortes Generales".