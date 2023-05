PSOE celebra mañana el único acto en Madrid con Pedro Sánchez arropando a Maroto y Lobato

Los socialistas vuelven a elegir el Auditorio del Parque Forestal de Entrevías como ya hicieran en el cierre de 2021 con Gabilondo

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acompañará a los candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de Madrid, Juan Lobato y Reyes Maroto, respectivamente, en un acto de campaña este jueves, el único, aunque no cierra en Madrid.

El acto tendrá lugar en el Auditorio del Parque Forestal de Entrevías, Ronda Sur, a las 19.00 horas, mismo lugar en el que cerró el candidato socialista a las elecciones de 2021, Ángel Gabilondo, quien sí estuvo arropado por el presidente el día oficial del cierre de campaña.

En esta ocasión Sánchez cerrará en Barcelona, mientras que en el caso de los madrileños no ha trascendido dónde pondrán broche final a esta carrera al 28M. En la apertura de la campaña no se eligió la capital, como hicieron el resto de partidos, sino que se optó por Parla y luego se trasladaron a Chueca en la pegada de carteles.

IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

Algunas voces socialistas señalan que el hecho de que Sánchez solo haya acudido una vez a Madrid a acompañar a los candidatos durante la campaña se puede deber a que se esté implicando en zonas en las que puedan tener "más posibilidades y mejores resultados".

No obstante, otros miembros del partido han remarcado que se sienten apoyados por el Gobierno de España, ya que en casi todos los encuentros con medios hasta el momento ha estado presente algún ministro y entienden que el PSOE tenía la responsabilidad de "no dejar de gobernar por meterse en una campaña".

Tanto Maroto como Lobato han estado acompañados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez; el ministro de Cultura, Miquel Iceta y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Caso aparte es cómo están afrontando la estrategia de campaña. Desde que llegó Lobato a la Secretaría General del partido aseguró que daría una vuelta a la forma de comunicar y de llegar al electorado, algo que ha conseguido dinamizando las redes sociales pero siguiendo el mismo estilo de la "no confrontación" de Gabilondo.

ALEJADOS DE GRANDES MÍTINES

Pese a ello, tanto su campaña como la de Maroto se ha visto deslucida, alejados de grandes mítines y con poco público. Bastiones como Fuenlabrada o Parla han acogido a menos gente de la esperada, dejando sillas vacías en comparación con la campaña de 2021 que abarrotaba las plazas. Otros miembros de la candidatura han reconocido una "falta de liderazgo, de dirección y de estrategia" aunque ven a Lobato como "buen candidato".

En el caso de Maroto su único gran encuentro como protagonista fue en la presentación de su candidatura, en la Plaza de la Villa, donde estuvo arropada tanto por Lobato como por Margarita Robles en la Plaza de la Villa.

Su campaña se ha centrado en lo que han llamado "mítines de barrio", encuentros en los que los socialistas han instalado lonas con la cara de la candidata y ella, micrófono en mano, ha explicado las propuestas para cada distrito casi siempre con escasa asistencia. De hecho la imagen de uno de ellos se hizo viral en redes sociales apuntando precisamente al poco público presente.

Fuentes socialistas han restado importancia a esta imagen y han apuntado que los mítines clásicos son "para los convencidos" y que con estos encuentros más pequeños lo que se busca es "que el vecino curioso tenga la oportunidad para hablar y compartir". Entienden que la fortaleza de su lista es que hay "expertos sectoriales" en las distintas materias en los que Maroto "ha confiado mucho" y que venían en muchos casos de su pasado en el Consejo de Ministros.

Tanto ella como Lobato partían como dos de los candidatos más desconocidos, especialmente Maroto al venir de la política nacional, lo que podría haber afectado a su capacidad de llamada. Aún así, el candidato a la Presidencia sí ha podido aprovechar el tirón de los alcaldes del sur en sus visitas al cinturón rojo, mientras que la candidata a la Alcaldía ha optado por darse a conocer en una frenética campaña, con hasta cinco actos en un día con encuentros sectoriales, mítines de barrio y paseos, y lanzar sus propuestas por redes sociales.

CONFÍAN EN CRECER EN CIBELES

Desde dentro del partido niegan que sea "el peor momento" que atraviesa el PSOE y confían, en el caso del Ayuntamiento, en las encuestas que les dan por primera vez una subida en concejales desde 2003, cuando empezó su caída en la capital, acentuada en 2015 al perder la hegemonía de la izquierda en favor de Más Madrid.

De hecho han recalcado la tendencia "in crescendo" de Maroto, a quien ven con posibilidades de tener un "resultado tan bueno como Más Madrid". Ven como un punto positivo que hace muchos años que no gobiernan en la capital frente a la formación liderada por Rita Maestre que lo hizo durante cuatro años "y no cambió las cosas".

"Reyes y Juan no generan rechazo (...) Estamos percibiendo muy buena aceptación en un clima que no parece en la calle que estemos en elecciones. Somos optimistas porque la acogida está siendo muy positiva", ha trasladado un miembro de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento.