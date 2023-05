PSOE centra campaña en la "voz propia" de Page frente a un Núñez "escondido" en sus líderes para "tapar carencias"

Gutiérrez sugiere que PP tiene "prepacto" con Vox y vuelve a retarle a firmar ante notario que gobierne el más votado

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha presentado ante los medios las líneas maestras de la campaña electoral a punto de comenzar, cuyo mensaje central, bajo el lema 'Con Page, en buenas manos', girará en torno a fortalecer la imagen del candidato socialista con "voz propia" frente a un rival, el 'popular' Paco Núñez, "escondido" en sus líderes nacionales para tapar sus "carencias y falta de liderazgo".

En este contexto, cree que García-Page es el único que, como presidente, puede exhibirse con "cercanía y estabilidad", todo ello englobado en la palabra 'presidente', que es el mensaje que quiere mandar el PSOE.

La campaña será "regional, propositiva y cercana", centrada "en los atributos de Emiliano García-Page", que es "un presidente que piensa por encima de todo en Castilla-La Mancha".

Por esa razón, se centran en las "buenas manos" de García-Page', ya que "tener buenas manos significa muchas cosas, tener capacidad de gestión, demostrar que en época de bonanza y de incertidumbre se sabe gestionar".

Manos "de cercanía y transparentes", ya que en los últimos ocho años García-Page ha sido "un presidente cercano y sobre todo limpio", sin que haya habido escándalos "por mucho que se los hayan querido inventar".

Tener "solvencia y capacidad de resolver los problemas" es otro de los mantras del argumentario del PSOE para esta campaña, indicando que a pesar de las "catástrofes", la región "ha reducido la tasa de paro a la mitad".

A pesar de "incertidumbre", defiende que "no hay ningún indicador económico que haya ido a peor desde que García-Page es presidente", desde el empleo hasta los servicios sociales pasando por la economía en general.

Durante la presentación de la campaña electoral que pondrá en marcha el PSOE, Gutiérrez se ha mostrado muy crítico con el aspirante del PP a la Presidencia de la Junta, Paco Núñez, y ha asegurado que el 29 de mayo no sólo no será presidente de Castilla-La Mancha, sino que no lo será ni del Partido Popular.

"Los resultados van a ser tan contundentes que el próximo 29 de mayo veremos el cambio del que fue recambio de Cospedal", ha asegurado.

En este punto, ha retado a Paco Núñez a pactar que gobierne la lista más votada si los 'populares' se comprometen a rechazar un hipotético pacto con Vox. "Tenemos que ser claros y decirlo. Todos salimos a ganar y a tener mayoría absoluta. Pero nosotros, desde la plena convicción de que vamos a tener una mayoría muy amplia y que vamos a gobernar con mucho margen, queremos garantizar que Castilla-La Mancha sea una isla y evitar los extremos", ha abundado.

Y es que, según asevera, ya hay un "prepacto" entre PP y Vox en el caso de que puedan sumar fuerzas para gobernar. "Nos vamos al notario si quiere, pero hay que dejar el trilerismo. Hay que evitar que Castilla-La Mancha sea la nueva Castilla y León. ¿Está de acuerdo Paco Núñez con el señor Feijóo?", se ha preguntado.

Al respecto, y sobre si considera que hipotéticos pactos entre PP y PSOE podrían generar gobiernos inestables en algunos municipios, ha añadido que habría que preguntarse primero "qué es más inestable" si un gobierno en minoría "o el gobierno que tenemos de Castilla y León", considerando que es "bueno" que en España se empiece "a romper la política de bloques" y que las minorías no vayan "a marcar el rumbo de lo que la gente quiere".

CASTILLA-LA MANCHA, PROTAGONISTA

Esta será una campaña con punto de partida en Illescas y con Cuenca como acto final con una estrategia de "creer en el futuro" como guinda a las próximas dos semanas.

Quiere el PSOE poner a Castilla-La Mancha en el centro de la campaña para "no tomar por tontos a los ciudadanos", ya que hay que hablar de "la educación y la sanidad de esta tierra".

Por contra, el PP "se esconde en otros líderes regionales", lo que demuestra que "no tiene ni liderazgo ni futuro". Por eso, "o Castilla-La Mancha es gestionada por Page, el único con autoestima de región, o la gestiona una coalición de inexpertos, radicales y personas subordinadas a las directrices de partido nacional".

Gutiérrez ha pedido votar por tanto a un "presidente que conviene" a la región, ya que cada vez que se vota por un presidente que hace progresar el territorio, "le ha ido bien". Por contra, cuando se ha confundido el mensaje, "han venido corruptelas y recortes", y ahora se trata de "votar lo que conviene e interesa".

PAGE, "LA GRAN GARANTÍA"

"Emiliano es la gran garantía que tienen los castellanomanchegos de un gobierno solvente y limpio, garantía de progreso frente a aventuras que no están funcionando en otras partes de Castilla-La Mancha, garantía de autonomía frente a los subordinados de sus sedes nacionales", ha dicho Gutiérrez, defendiendo una región "sin complejos y con voz propia".

Mientras, "llama mucho la atención que el PP de Castilla-La Mancha entre en el juego de esconder a su candidato", ya que "los líderes nacionales no vienen a apoyar a su candidato, sino a tapar sus carencias y falta de liderazgo".

En ese escenario, el PSOE sale "a ganar, y a ganar con mucho margen", ya que "no sólo en 8 años se ha demostrado tener ambición en Castilla-La Mancha", sino que ahora el punto de mira está puesto en hacer de la región "la que más empleo cree en Europa".

"Si hemos demostrado que en momentos de dificultad hemos liderado, en los próximos cuatro, sin pandemia y con el fin de la guerra, seremos un referente en crecimiento económico y creación de empleo para fortalecer todos los servicios públicos de esta tierra", ha abundado.

"Le pido al candidato del PP que sea claro de una vez, no sólo tenemos la certeza de que vamos a ser la lista más votada, sino que vamos a gobernar con mucho margen".

ENCUESTAS Y CUNEROS

Preguntado por las encuestas, ha explicado que en ellas se dice que, si todos aquellos que valoran a García-Page para gobernar cuatro años, los que dicen que es el candidato que defiende a la Comunidad Autónoma frente a quienes le subordinan y los que quieren evitar un gobierno de Paco Núñez con Vox, "habrá una mayoría absoluta muy amplia".

"Obviamente necesitamos que todos esos votos vayan a las urnas", ha admitido el socialista, que ha mencionado cómo la valoración del candidato del PP regional, "que nunca fue buena", hace que no apruebe "ni entre sus propios votantes", algo que se está viendo "desde el caso del kilometraje", que ha hecho que la valoración del dirigente 'popular' "haya caído en picado" hasta tres puntos entre su electorado.

Según Gutiérrez, ese caso "le ha costado al PP más de lo que Núñez quiere esconder", apuntando cómo el candidato del PP regional, "cuando devuelve hasta 15.000 euros por dietas indecentes, en vez de demostrar las liquidaciones", lo que hace es presentar una querella.

Dicho esto, hay "muchas probabilidades" --ha comentado el secretario de Organización del PSOE--, "de que todos aquellos que no quieren arriesgarse a tener un gobierno de Núñez con Vox" hagan que "las posibilidades de "reforzar esta mayoría absoluta que hoy tenemos" sean "muy amplias".

Al hilo de este argumento, y para finalizar, no ha dejado pasar la ocasión de criticar que el PP presente en estas elecciones, de los 919 municipios que tiene la Comunidad Autónoma, hasta 150 candidaturas formadas total o parcialmente por "cuneros" en distintos municipios, siendo esta la ocasión en la que más candidaturas de este perfil ha presentado.