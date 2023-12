El PSOE de Ceuta carga contra el PP por su rechazo a formar un gobierno de coalición en la ciudad

CEUTA, 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Ceuta ha advertido este miércoles al PP de que cada día le pone "un poco más difícil" mantener su "compromiso con la estabilidad de la ciudad" que ha traducido durante los tres últimos años en apoyos puntuales al Ejecutivo en minoría que preside Juan Vivas para, por ejemplo, aprobar los Presupuestos de cada ejercicio. El último encontronazo entre ambos partidos ha sido la negativa de los de Feijóo a cerrar un gobierno regional en coalición como el que Ferraz vetó en agosto.

En un comunicado, los socialistas han mostrado su "sorpresa y decepción" por "la actitud partidista e interesada mostrada por el Gobierno del PP en Ceuta, que ahora rechaza cualquier tipo de acuerdo con los socialistas anteponiendo sus intereses a la gobernabilidad de la ciudad autónoma".

"Tras un periodo de reflexión hemos decidido recoger el guante lanzado por Juan Vivas y replantearnos la posibilidad de una colaboración más amplia para garantizar la máxima estabilidad a la Ciudad y construir una mayoría sólida y estable para los cuatro próximos que ahora, sorprendentemente, se rechaza de plano", ha ampliado el PSOE de Ceuta, al que en verano la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez no permitió seguir negociando con el PP para tomar el control de varias consejerías y empresas municipales de la administración autonómica.

"Durante los últimos tres años, al igual que en los primeros compases de esta legislatura, los socialistas, por responsabilidad con Ceuta, hemos servido de apoyo al Gobierno de Vivas con el ánimo de mantener la estabilidad de nuestra ciudad., un compromiso que mantendremos por lealtad con los ceutíes pero que el Gobierno del PP pone cada día un poco más difícil", ha lamentado el PSOE.

La formación que lidera Juan Gutiérrez ha censurado que, "tras 22 años en el sillón, Juan Vivas y el PP consideran a Ceuta y a su Gobierno parte de su patrimonio" y ha defendido que "es el momento de avanzar hacia una colaboración más amplia entre ambos partidos que sirva además como muro de contención para la ultraderecha de Vox y garantía de que la convivencia y la diversidad de nuestra ciudad siguen siendo la prioridad del Gobierno".

La Ejecutiva Federal impidió en agosto a Gutiérrez cerrar con Vivas un gobierno de coalición con el argumento de que "con este PP, el de Feijóo, que nos insulta cada dos palabras, difunde bulos a diario y tiene un nulo respeto por el presidente del gobierno, no hay nada que hacer a nivel de pactos".

"Otra cosa", explicaron desde Ferraz, "serán acuerdos puntuales como se ha venido haciendo, por lo que no podrá decir nadie que el PSOE no contribuye a la gobernabilidad de Ceuta, pero grandes acuerdos con un partido que durante cinco años no ha reconocido la legitimidad de Pedro Sánchez y solo le ha dedicado insultos, no". "El PP de Feijóo nunca ha estado más solo y solo puede pactar con la ultraderecha", zanjaron.