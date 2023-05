PSOE de Ceuta dice que la aduana comercial con Marruecos abrirá "este año" y PP exige que se aclare "si habrá o no"

CEUTA, 12 (EUROPA PRESS)

La entrada en funcionamiento de una aduana comercial en la frontera de Ceuta con Marruecos, que a diferencia de la de Melilla nunca ha contado con una infraestructura de ese tipo, ha sido objeto del primer cruce de declaraciones en campaña electoral de los candidatos a la Presidencia de la Ciudad del PP, Juan Vivas, y el PSOE, Juan Gutiérrez. El primero ha reclamado a los socialistas que no conviertan el compromiso de su apertura en una cuestión "sine die" y el segundo ha asegurado que estará operativa "este año".

En declaraciones a los medios, Vivas ha recordado que ha guardado la "discreción" y "responsabilidad" que le pidió el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre ese asunto, pero ha dicho que "no puede ser una expectativa sine die: si va a haber que se diga, y si no, que se diga igualmente, porque Ceuta puede vivir sin la aduana comercial".

El presidente de la Ciudad desde 2001, que opta a una nueva reelección, ha lamentado que el líder del PSOE de Ceuta esté convirtiendo en "una tónica" afirmar que "todo se va a arreglar después de mayo". "Suena a una patada a seguir para que no le coja por medio", ha criticado después de que Gutiérrez haya prometido que el Ministerio de Vivienda construirá en suelo militar más de las 44 viviendas anunciadas hasta ahora, que atenderá las necesidades de la sanidad pública o que mantendrá el régimen vigente de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

"Nosotros", ha afirmado el candidato socialista, que ha asegurado haber hablado de la aduana también con Albares, "estamos convencidos de que va a estar en funcionamiento antes de fin de año y Vivas debería llamar al ministerio antes de ir a la prensa". "Las negociaciones están dando muy buenos resultados y más pronto que tarde será una realidad", ha defendido Gutiérrez.

El ministro de Asuntos Exteriores anunció que la aduana de Ceuta se abriría "en enero" de 2023, pero ese mes solamente se hizo una "prueba piloto" con el paso hacia Marruecos de una furgoneta con productos sanitarios. En febrero se repitió con el paso de un vehículo con lubricantes.

Vivas ha advertido de que hay vertientes no resueltas que añaden más incógnitas al futuro de la aduana como el hecho de que las mercancías europeas que cruzasen por Ceuta a Marruecos tendrían, si no hay cambios en la normativa vigente, que pagar un 40% de aranceles que no se abona si los mismos productos llegan directamente desde el territorio de la Unión Aduanera europea al país vecino.

"¿Para qué necesitamos una aduana comercial si a través de una importación directa desde Algeciras a Tánger-Med no habría que pagar ese porcentaje?", se ha preguntado el cabeza de lista del PP.