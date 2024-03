PSOE confía que la amnistía se apruebe el jueves en la Comisión de Justicia sin cambios en terrorismo y traición

No descarta "algún pequeño cambio" pero que no modifique "la filosofía de la ley".

El PSOE se ha mostrado confiado en que la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes se apruebe este jueves en la Comisión de Justicia del Congreso sin que sufra cambios con respecto a la inclusión del delito de terrorismo y de traición. Los socialistas están convencidos de que cerrarán un acuerdo con Junts, después de que hace un mes los de Carles Puigdemont la tumbaran exigiendo mayores garantías para los líderes del 'procés' investigados por este delito.

Así lo ha confirmado este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa en la que ha reafirmado que su partido ha adoptado una "posición firme y clara" y que no tienen prevista "hacer ninguna modificación" en cuanto al terrorismo, como pedía Junts.

"Lo decimos siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa comisión de Justicia", ha explicado la portavoz socialista.

En este sentido, fuentes del PSOE han recalcado que no habrá cambios en la amnistía en lo respectivo a los delitos de terrorismo y traición, si bien no descartan "algún pequeño cambio" pero que no cambie "la filosofía de la ley".

JUEVES 7 A LAS 11 HORAS

Las citadas fuentes señalan que la Comisión de Justicia se celebrará el próximo jueves 7 de marzo a las 11 de la mañana, el día que termina el plazo para alcanzar un acuerdo con Junts para un nuevo dictamen de la ley, que a continuación debe enviarse al pleno para su aprobación.

En el PSOE por tanto, dan por hecho el acuerdo aunque precisan que a esta hora siguen negociando con Junts el texto definitivo. No concretan sin embargo cómo van a convencerles para que cambien su posición, ya que los de Puigdemont votaron en contra de su aprobación en el mes de enero porque exigían más garantías de que la ley terminaría beneficiando a todos los afectados.

QUIEREN APROBARLA EN EL PRÓXIMO PLENO

Los socialistas consideran que después de que Junts tumbase la ley y obligase a devolver el dictamen a la Comisión de Justicia, se produjo una reacción y una sensación en la sociedad respecto a la necesidad de que la ley salga adelante. La formación independentista es consiciente de ello, según indican en el PSOE.

En cualquier caso, en Ferraz tienen "pleno convencimiento" de que la norma saldrá adelante y creen que en esta ocasión hay "voluntad" en las dos partes para llegar a buen puerto. Ahora, según indican hay más cercanía en la negociación: "más calidez" y algo más de "piel", según expresan.

Señalan además, que si dependiese de ellos, la norma se aprobaría en el Congreso de los Diputados inmediatamente después, es decir en el pleno de la próxima semana, aunque es una decisión que depende de más grupos.

COMISIÓN DE VENECIA

Por otro lado, respecto al informe preliminar de la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía, la portavoz del PSOE defiende que, aunque se trata de un borrador y hay que esperar a la aprobación del informe definitivo, dice que no hay nada "extraño" o "ilegal" en la norma ni en su procedimiento y por tanto "nada pernicioso" para los intereses de la ciudadanía.

El informe, sin embargo, avisa de que los criterios de la amnistía "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos" y critica el procedimiento de urgencia.

En este sentido, ha reclamado al PP, que fue quien impulsó el examen de la Comisión de Venecia a la amnistía, que "hable mal de España" fuera de nuestras fronteras porque es algo que "está mal". Así, les ha acusado de estar frustrados desde los resultados electores del 23 de julio y por eso tratan de "internacionalizar su frustración"