El PSOE cree que Ayuso merece la dimisión por su "irresponsabilidad": "No tiene ni corazón ni valores"

ARGANDA DEL REY, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha trasladado este domingo que "solo por las vidas de más que se ha llevado la Comunidad de Madrid" por "culpa" de la "irresponsabilidad" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "merecía una dimisión".

"Mis padres me educaron para proteger a nuestros mayores, para proteger a la gente. Esta señora no tiene ni educación, ni corazón, ni principios ni valores", ha lanzado en un mitin la ministra, acompañado al candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato.

Además, ha criticado que no haya sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos regionales porque "no gestiona, no hace política y lo único que hace es "destruir".