PSOE cree que la foto de Aznar, Rajoy y Feijóo en Valencia es "la de la corrupción" y destaca la ausencia de Casado

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha afirmado este martes que la foto de los expresidentes del Gobierno del PP José María Aznar y Mariano Rajoy con el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del pasado domingo en Valencia, es "la de la corrupción". Además, ha destacado que la única ausencia fue la del antiguo líder de los populares Pablo Casado, que fue "el que denunció la corrupción".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Cerdán ha señalado que la intermunicipal del PP se celebró "casualmente en el décimo aniversario de la aparición de los papeles de Bárcenas, donde aparece bien marcado en amarillo M. Rajoy cobrando sobresueldos, y donde quedan acreditadas esas cuentas en B del PP durante más de 20 años". Además, ha subrayado que el encuentro de los populares se hiciera en Valencia, "que era cuna de la corrupción junto con Madrid".

"Se van allí y lo celebran conjuntamente los que aparecen en los papeles, y precisamente el único líder que no está en ese acto es Casado, que es el que denunció la corrupción", ha subrayado.

También ha aludido a frases como la pronunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de: "Sánchez, que te vote 'Txapote", para afirmar que "demuestra hasta dónde puede llegar el PP, que está demostrando en esta legislatura que, cuando no está en el Gobierno, no sabe actuar, que es desleal y que es el único partido que hoy está incumpliendo la Constitución".

"Sobran las palabras después de lo que dijo el otro día la propia Consuelo Ordóñez", en alusión a las palabras de la hermana del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, que acusó a Ayuso de faltar el respeto a las víctimas con su "banalización".

Preguntado por si se imagina al PP apoyando la moción de censura impulsada por Vox, ha respondido que serán los populares los que adopten una decisión al respecto y ha afirmado que "será la tercera moción de censura que gana el presidente Pedro Sánchez".

LAS LISTAS MÁS VOTADAS

Después de que los populares hayan pedido que gobierne la lista más votada de cara a los próximos procesos electorales, Santos Cerdán le ha acusado de "demostrar poca lealtad con la democracia en este país y con la Constitución". "Cuando dice que 'vote la que fuera más votada', se le olvida leer la letra pequeña: 'siempre que sean ellos el partido más votado'", ha añadido.

Además, ha recordado que en las pasadas elecciones "se formaron Gobiernos como el de Madrid, Murcia o Castilla y León, que consiguieron sin ser la fuerza más votada". "O podemos contar el caso específico de Ourense, la ciudad de Feijóo, donde el PP dio la alcaldía al tercer partido con tal de no dársela al PSOE, que era la más votada. Son debates que ni ellos mismos se lo creen", ha indicado. Por ello, les ha emplazado a "respetar la democracia".

NAVARRA

También ha aludido a la petición a Pedro Sánchez del alcalde de Pamplona, Enrique Maya, para que "frene" pactos entre el PSN y EH Bildu, ha considerado que "es el mantra de Navarra Suma, concretamente de UPN, cuando no tiene proyecto político", y se dedica "a ver cómo puede llegar al poder, sin presentar una propuesta, metiéndose con otros" e intentando "bloquear otros acuerdos".

"Yo estoy muy contento de los acuerdos que se han alcanzado en el Gobierno de Navarra y en el Congreso de los Diputados porque los que se han conseguido con distintas fuerzas políticas, entre ellas también EH Bildu, son para mejorar las condiciones de vida de los españoles y de los ciudadanos de Euskadi. No se ha dado nada en lo que no estemos de acuerdo en el PSOE, ninguna concesión extraña, ni fantasmas que les gusta alimentar a la derecha navarra y mediática de Madrid", ha añadido.

En su opinión, solo "se están consiguiendo avances en la sociedad" y ha recordado que la Ley de Eutanasia se sacó adelante con el apoyo de EH Bildu. En todo caso, ha asegurado que la voluntad del PSN "es seguir con el Gobierno de coalición con Geroa Bai y Podemos".

Tras recordar que Ferraz no impuso en Navarra vetos hace cuatro años, ha subrayado que ETA "terminó hace más de once años". "Todos los partidos políticos pedíamos entonces que dejaran las armas e hicieran política. Y la verdad es que yo, como socialista, me siento muy a gusto cuando veo a EH Bildu haciendo política", ha manifestado.