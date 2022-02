PSOE cree que el Mixto "no aplica el sentido común" al pedir una moción de censura a Cs "cuando no salen los números"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, cree que el Grupo Mixto "no aplica el sentido común" al pedir una moción de censura a Cs "cuando no salen los números".

"Por supuesto que el PSOE no se va a cerrar a una moción de censura pero vamos por partes: para el PSOE lo prioritario ahora es saber qué ha pasado con los recursos públicos de todos los madrileños", ha indicado en la sala de comisiones en la que tenía que haber comparecido Ángel Carromero, director de Coordinación de la Alcaldía hasta que presentó su renuncia el jueves pasado.

Para Espinar, el Grupo Mixto "tiene mucha prisa por todo y no están aplicando el sentido común" porque "ahora mismo no salen los números". Lo prioritario para el PSOE es "saber qué ha pasado con los recursos públicos de todos los madrileños y ante una derecha que, cada vez que gobierna, entiende que todo es suyo y no, todo es de los madrileños".

"Vamos a esclarecer los hechos y cuando se sepa lo que ha pasado o se demuestre una opacidad completa del Gobierno municipal para saber lo que ha pasado, estaremos ante otro escenario y podremos valorar otros escenarios, pero a día de hoy lo prioritario es saber lo que ha pasado, cómo ha utilizado José Luis Martínez-Almeida el Ayuntamiento para beneficiar a Pablo Casado, si es que lo ha hecho", ha indicado.